Świętokrzyskie: Prokuratura ponownie zajmie się sprawą tragicznego wypadku, w którym zginęło pięć osób

Sąd Okręgowy w Kielcach uchylił postanowienie ostrowieckiego sądu o niestosowaniu aresztu tymczasowego dla 38-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku w miejscowości Boksycka, w którym zginęło pięć osób. Sprawa została ponownie przekazana do ostrowieckiej prokuratury.

Jak poinformował w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasz Durlej, postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o niezastosowanie aresztu zostało uchylone, a sprawę przekazano tamtejszej prokuraturze do dalszego prowadzenia.

Po tragicznym wypadku i postanowieniu sądu w Ostrowcu Świętokrzyskim minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się krytycznie do tej decyzji. Zapowiedział też zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenie zmian prawnych ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztu.

W uzasadnieniu orzeczenia sądu okręgowego pojawiła się opinia z pracowni orzecznictwa katedry medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Wynika z niej, że w chwili postawienia zarzutów podejrzany nie miał zdolności do udziału w czynnościach procesowych.

"Zachodzi konieczność ponownego przedstawienia mu zarzutów, dlatego sprawa została przekazana do prokuratury w celu dalszego prowadzenia" - przekazał sędzia Durlej.

Rzecznik prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz wskazał, że co do istoty Sąd uwzględnił zażalenie złożone przez prokuraturę i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia. "Czynności procesowe będą kontynuowane" - dodał.

Do wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Boksycka w powiecie ostrowieckim doszło przed godz. 5 w niedzielę 28 maja. Z ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, który kierował osobowym mercedesem, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zdarzył się czołowo z fiatem, którego prowadził 72-latek. Fiatem podróżowało jeszcze pięć osób w wieku od 16 do 43 roku życia.

Wskutek wypadku 38-latek z mercedesa i 16-latek z fiata zostali zabrani do szpitala. Natomiast trzej mężczyźni w wieku 19, 43, 72 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat poniosły śmierć na miejscu. Z ustaleń prokuratury wynika, że kierowca mercedesa prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i narkotyków.

Prokurator przedstawił Piotrowi M. zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i zawnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. nie wyraził na to zgody, a prokuratura złożyła na tę decyzję zażalenie.