Świętokrzyskie: Ruszyła kampania społeczna „Rozłącz się”, ostrzegająca przed oszustami

Ruszyła kampania społeczna „Rozłącz się”, ostrzegająca przed oszustami. Od 30 sierpnia na antenie TVP3 Kielce emitowany będzie spot, który ma zwrócić uwagę mieszkańców regionu na oszustwa telefoniczne, potocznie zwane metodami: „na wnuczka” czy „na policjanta”.

Niemal każdego dnia świętokrzyscy policjanci informują o działaniach oszustów, których ofiarami podają mieszkańcy regionu. "Na wnuczka", "na policjanta" czy "na pracownika banku" - to najbardziej znane oszustwa telefoniczne. Podinsp. Kamil Tokarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach powiedział PAP, że w 2022 roku takich przestępstw było już około 50, a mieszkańcy regionu stracili w ten sposób blisko 2,7 mln zł. Dla porównania, przez cały 2021 rok takich przypadków było 50, a oszuści wyłudzili od łatwowiernych osób prawie 3 mln zł.

"Skala tego zjawiska jest bardzo duża. Podejmujemy różne działania, informujemy na bieżąco o nowych metodach działania oszustów. Prowadzimy tez spotkania w domach seniora i uniwersytetach trzeciego wieku. Jednak tych oszustw jest nadal bardzo dużo i stąd ta nasza nowa inicjatywa" - podkreślił podinsp. Tokarski. Dodał, że ofiarami oszustów padają nie tylko seniorzy.

"Kampania jest skierowana nie tylko do seniorów. Proceder działania oszustów polega na jednej rzeczy, wywierana jest presja. Presja czasu, zmuszani jesteśmy telefonicznie do podejmowania szybkich decyzji, które niestety kosztują nas bardzo dużo. Ten spot kierujemy także do najbliższej rodzony, zwłaszcza seniorów. Aby utrzymywali z nimi kontakt, bo często zdarza się ze swoimi rodzicami czy dziadkami widzimy się raz w roku przy okazji świąt. Rola najbliższej rodziny jest nie do przeceniania i może utrudnić działania oszustów" - powiedział policjant, który po raz kolejny zaapelował o ostrożność i rozwagę przy kontaktach z nieznajomymi osobami.

"Jeśli nie jesteśmy pewni z kim rozmawiamy, najlepiej jest się rozłączyć, skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić nas o próbie oszustwa, dzwoniąc pod numer telefonu 112 bądź 997" - radził podinsp. Tokarski.

Na potrzeby kampanii "Rozłącz się" powstał 45-sekundowy spot. Pokazano w nim historię samotnego mężczyzny, któremu w trakcie rozmowy z nieprawdziwą wnuczką, ukazują się członkowie rodziny. Bohater jest zdenerwowany, ale jego bliscy próbują go ostrzec i pomóc wybrnąć z sytuacji i uniknąć dotkliwej kradzieży. Historia kończy się szczęśliwie, bo połączenie zostaje przerwane.

W spocie udział wzięli aktorzy związani z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: Joanna Kasperek, Edward Janaszek i Łukasz Pruchniewicz, absolwentka szkoły aktorskiej Julia Nowak oraz rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podinsp. Tokarski.

Spot został przygotowany przez TVP3 Kielce, Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz dwa samorządy: miasto i gminę Chmielnik oraz gminę Piekoszów. Emitowany będzie od 30 sierpnia na antenie TVP3 Kielce.