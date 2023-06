Świętokrzyskie samorządy i strażacy z pomocą dla Ukrainy

Za kilka dni na Ukrainę wyruszy transport z darami od świętokrzyskich samorządów i strażaków z regionu. Za wschodnią granicę pojadą m.in. pompy do wody, kamizelki ratunkowe, węże strażackie i autobus.

Akcja ma na celu wsparcie Ukrainy w walce ze skutkami katastrofy ekologicznej i humanitarnej spowodowanej wysadzeniem przed Rosjan zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej na rzece Dniepr. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz zwrócił się do świętokrzyskich samorządów z apelem o wsparcie i przekazanie asortymentu, którego strona ukraińska najbardziej potrzebuje. Na apel odpowiedziało 17 samorządów i siedem jednostek ochotniczej straży pożarnej.

"Wysadzanie zbiorników wodnych, czy instalacji stricte cywilnych, niemających w tym momencie żadnego znaczenia strategicznego, to nie jest jak mówią Rosjanie operacja wojskowa, tylko zwykły terroryzm. Rezultatem tych działań jest klęska żywiołowa na tamtym terenie. Naszą odpowiedzią jest to, co świat cywilizowany może zrobić, czyli niesienie szeroko pojętej pomocy" - powiedział wojewoda świętokrzyski.

Sprzęt, który zostanie przekazany przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych stronie ukraińskiej to m.in. pompy do wody, kamizelki ratunkowe, wodery, węże strażackie, specjalistyczne sorbenty niezbędne do pochłaniania niebezpiecznymi substancjami, skafander do pracy w wodzie, artykuły spożywcze i woda do picia. Autobus na 77 miejsc to dar od gminy Chęciny.

"Pomagamy na tyle, na ile nas stać. Może nie jesteśmy bogatymi samorządami, ale uznaliśmy, że w tej chwili ludzie na Ukrainie mają zdecydowanie gorzej. W każdej gminie znajduje się sprzęt, który może nie jest w stu procentach wykorzystywany. Na Ukrainie w tej chwili oprócz broni i amunicji potrzebny jest też różnego rodzaju sprzęt, który będzie służył cywilom i ludziom potrzebującym""- podkreślił burmistrz Chęcin Robert Jaworski.

Część darów pochodzi od gminy Morawica i miejscowych strażaków. "Pomagamy Ukrainie już od początku wybuchu wojny, a tak naprawdę od ponad 20 lat. Od 2003 roku mamy na Ukrainie miasta partnerskie. Organizowaliśmy konwoje z żywnością i najbardziej potrzebującymi rzeczami. Z naszymi partnerami w USA i Niemczech zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy. Za uzyskane środki zorganizowaliśmy dwa dwutygodniowe obozy dla ukraińskiej młodzieży" - powiedział PAP burmistrz Morawicy Marian Buras, który chwalił strażaków z terenu gminy.

"Nie musieliśmy występować z żadną inicjatywą. Sami się do nas zgłosili z chęcią pomocy. Przekazujemy sprzęt, który teraz bardzo się przyda naszemu wschodniemu sąsiadowi" - dodał Buras.