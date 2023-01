Świętokrzyskie: Siedem miejscowości, które utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym mają szansę je odzyskać

Siedem miejscowości, które utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym mają szansę teraz je odzyskać. "To dziejowa szansa i sprawiedliwość, oddania tego, co kiedyś było niesłusznie zabrane" – powiedział PAP wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Premier Mateusz Morawiecki w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego wystąpił z inicjatywą, aby miejscowości, które po tym czynie zbrojnym utraciły prawa miejskie, miały szansę odzyskania statusu miasta.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pisma do włodarzy siedmiu gmin z regionu, zachęcając ich do podjęcia starań o odzyskanie praw miejskich. Pisma trafiły do Bogorii, Gowarczowa, Rakowa, Sobkowa, Secemina, Tarłowa i Waśniowa. Wszystkie te miejscowości dekretem carskim utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym.

"To dziejowa szansa i sprawiedliwość, oddania tego, co kiedyś było niesłusznie zabrane. Powstanie styczniowe było bardzo wspierane przez ludność naszego regionu, stąd te liczne utraty praw miejskich. Część z tych praw w wielu miejscach już przywrócono. Te siedem miejscowości ma szansę skorzystać z tego, moim zdaniem, dobrodziejstwa. Ale decyzja należy do rad gmin i przede wszystkim mieszkańców" - podkreślił wojewoda.

Aby dana miejscowość mogła starać się o przywrócenie praw miejskich, najpierw muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne. Jeśli mieszkańcy opowiedzą się za takim rozwiązaniem, włodarze gmin mogą złożyć odpowiedni wniosek do wojewody.

"Ta procedura jest bardzo szybka. Te prawa miejskie można odzyskać praktycznie w ciągu kilku miesięcy" - zapowiedział Koniusz.

Secemin to licząca 1,3 tys. mieszkańców miejscowość w powiecie włoszczowskim. Wójt gminy Tadeusz Piekarski powiedział PAP, że sprawa przywrócenia praw miejskich poruszana była na ostatniej sesji rady gminy. "Nie była jakiegoś entuzjazmu ze strony radnych. Podchodzimy do tego spokojnie. Musimy przeanalizować i zrobić zestawienie zysków i strat. Nie wiemy jak wyglądałaby realizacja programów rozwoju obszarów wiejskich mając prawa miejskie. Jak będą wyglądały stawki podatkowe dla mieszkańców" - podkreślił Piekarski. Dodał, że jeśli chodzi o infrastrukturę Secemin spełnia wymogi miasta czy miasteczka.

"Mamy wszystkie odpowiednie obiekty, miejscowość jest skanalizowana. Jest szkoła z boiskami, przedszkole. Ale to jest jeszcze temat otwarty. Będziemy nad tym dyskutować" - powiedział wójt.

Sobków w powiecie jędrzejowskim to miejscowość licząca 1 tys. 27 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2021 roku). Wójt gminy Tomasz Chaja zaznaczył w rozmowie z PAP, że "najpierw musi przeanalizować korzyści i straty wynikające dla Sobkowa, jeśliby odzyskał prawa miejskie".

"Podatki w tym przypadku chyba się nie zmienią. Bardziej chodzi o środki zewnętrzne pozyskiwane przez nas, czy tutaj nie stracimy jeślibyśmy odzyskali prawa miejskie. Przez miesiąc, może dwa rozpoznamy temat i wtedy podejmę decyzję" - zapowiedział wójt Sobkowa.

W województwie świętokrzyskim jest aktualnie 48 miejscowości, które mają status miasta.