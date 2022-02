Świętokrzyskie: Silny wiatr uszkodził elewację szpitala; więcej odbiorców bez prądu

Silny wiatr zerwał fragment elewacji z budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Wskutek wichur w woj. świętokrzyskim uszkodzone zostały także budynki jednej z hal sportowych i przedszkola.

Jak poinformował PAP starszy kapitan Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, w regionie do godziny 15.30 zanotowano 304 zgłoszenia związane z wichurami.

"Większość dotyczyła powalonych drzew. W związku z silnym wiatrem uszkodzonych zostało także 75 budynków mieszkalnych, 14 gospodarczych i 13 użyteczności publicznej" - przekazał st. kpt. Bajur.

Silny wiatr zerwał m.in. kilkumetrowy fragment elewacji z budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Częściowemu uszkodzeniu uległo także zadaszenie budynku kieleckiego Przedszkola Samorządowego nr 27 przy ulicy Marszałkowskiej oraz elewacja hali sportowej w podkieleckiej Bilczy.

"W Starachowicach silny wiatr uszkodził całe poszycie dachu jednego z domów. Z kolei w Nowej Słupi (pow. kielecki) uszkodzona została konstrukcja budynku mieszkalnego. Decyzją nadzoru budowlanego dom został wyłączony z użytkowania" - dodał strażak.

"Na szczęście w regionie nie ma osób poszkodowanych" - zaznaczył.

Silny wiatr uszkodziła także linie energetyczne. W województwie świętokrzyskim bez prądu pozostaje około 40 tys. gospodarstw domowych. Najgorsza sytuacja jest w północnej części regionu - powiatach skarżyskim i koneckim, gdzie pozbawianych prądu jest około 31 tys. odbiorców.

"Do bardzo poważnej awarii doszło w gminie Radoszyce, gdzie mamy połamane słupy i porwane przewody na linii średniego napięcia. W terenie pracują wszystkie ekipy pogotowia energetycznego, staramy się jak najszybciej usunąć awarie" - poinformowała PAP Ewa Wiatr z PGE Dystrybucja oddział w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto około 6 tys. odbiorców pozbawianych jest prądu w rejonie Kielc oraz po 1,2 tys. w okolicach w Buska-Zdroju i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Do godziny 19 w sobotę w województwie świętokrzyskim obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne, prognozując przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach: Nidzie, Czarnej oraz Kamiennej. "W związku ze spływem wód opadowych, a miejscami opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody na ogół w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych" - poinformował IMGW.

Na rzece Bobrza w rejonie kieleckiego Słowiku poziom wody może przekroczyć stan alarmowy. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 12 w piątek. Ostrzeżenie obowiązuje do południa a w niedzielę.