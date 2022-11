Świętokrzyskie: Stypendia dla 70 studentów medycyny

70 studentów medycyny, którzy zadeklarowali, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie, otrzymywać będzie stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Decyzję w tej sprawie podjął w czwartek Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

"To już czwarta edycja programu stypendialnego. W tym roku program cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło aż 100 wniosków" - powiedział wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

O przyznanie stypendium na okres dziewięciu miesięcy (od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.) w wysokości 2 tys. zł miesięcznie ubiegać się mogli studenci IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego. Warunkiem było nie powtarzanie roku i średnia ocen w ostatnim roku akademickim nie niższa niż 3,75. Osoby aspirujące do przyznania stypendiów musieli zobowiązać się także do odbycia stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie regionu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Dodatkowo przyszli stypendyści mieli dokonać wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w regionie świętokrzyskim.

Do urzędu marszałkowskiego w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęło 100 wniosków. Ostatecznie stypendia przyznano 70 osobom. Najniższa średnia ocen za rok 2021/2022 ostatniego z listy stypendysty to 4,34.

Pierwsza edycja programu stypendialnego ogłoszona została w sierpniu 2019 roku. Zawartych zostało wówczas 27 umów stypendialnych. W kolejnych edycjach było to: 67 umów w 2020 roku i 65 umów w 2021 roku. W 2022 roku 25 stypendystów ukończy staż podyplomowy i wybierać będzie specjalizację deficytową.