Świętokrzyskie: Szpitale wracają do normalnego systemu pracy

Spadek zachorowań na COVID-19 jest wyraźny. Pewnie niebawem będzie to poziom poniżej stu hospitalizacji, co jest już bezpiecznym wynikiem – ocenił w rozmowie z PAP wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Zaznaczył, że szpitale z regionu wracają do normalnego systemu lecznictwa.

Decyzją ministra zdrowia likwidacji uległy oddziały covidowe w Polsce i szpitale tymczasowe. Resort zdrowia zdecydował, że od kwietnia chorzy na COVID-19 mogą być poddani leczeniu według standardowych zasad, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych pacjentów.

"COVID-19 z nami zostanie, ale będzie leczony na innych zasadach. Nie tworzymy już odrębnego systemu do leczenia tej choroby" - powiedział PAP wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Dodał, że spadek zachorowań na COVID-19 jest wyraźny. "Pewnie niebawem spadniemy do poziomu poniżej stu hospitalizacji, co jest już bezpiecznym wynikiem" - ocenił Koniusz.

"Podobnie, jak w przypadku grypy, COVID-19 będzie leczony w każdym podmiocie medycznym. Pacjent trafiający do szpitala np. z bólem brzucha, u którego test wykaże zakażenie koronawirusem, będzie leczony w szpitalu, do którego się zgłosił" - zaznaczył.

Warunkiem przekazania pacjenta do szpitala zakaźnego będzie pogorszenie stanu klinicznego, potwierdzone m.in. badaniami radiologicznymi.

W regionie świętokrzyskim przejście do normalnego trybu funkcjonowania lecznictwa najbardziej odczują mieszkańcy Starachowic. Tamtejszy szpital powiatowy, przez ok. dwóch lat leczył niemal wyłącznie pacjentów covidowych z całego regionu. Rozwiązanie to wielokrotnie krytykowali mieszkańcy miasta i powiatu starachowickiego. Wojewoda podkreślał, jednak, że ta lecznica była najlepiej przygotowana do niesienia wielospecjalistycznej pomocy.

"Dwa lata wyłączonego szpitala budziło pewne emocje, pojawiały się też liczne petycje, aby przywrócić go do otwartego systemu leczenia. To były zrozumiałe oczekiwania, ale sytuacja, z jaką się mierzyliśmy, była niespotykana. Szpital w Starachowicach nie był szpitalem covidowym za karę, ale dlatego, że miał bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o możliwości techniczne, personel medyczny i niemedyczny" - zaznaczył.

W ciągu dwóch lat w starachowickim szpitalu udzielono pomocy ponad 40 tys. pacjentów zakażonych koronawirusem. Około 1200 z nich nie udało się uratować. "Taka rotacja pacjentów, jaka była u nas w ciągu ostatnich dwóch lat, nigdy wcześniej się nie zdarzyła. Nasza załoga nie miała też do czynienia z takim nagromadzeniem śmierci, to było dużo obciążenie" - podkreśliła w rozmowie z PAP Małgorzat Kałuża, rzeczniczka szpitala.

Najtrudniejszy był koniec ubiegłego roku. Podczas czwartej fali pandemii notowano najwięcej zgonów. W listopadzie i grudniu było to około 300 przypadków śmiertelnych. "Z czymś takim nie spotkał się nawet personel zatrudniony na intensywnej terapii, to było dużo obciążenie dla naszej załogi. Cały czas w szpitalu dostępne są dyżury psychologów, żeby takim wsparciem otoczyć personel" - zaznaczyła.

Obecnie w szpitalu w Starachowicach leczonych jest jeszcze około 50 pacjentów z COVID-19. Trwają prace związane z przywróceniem placówki do przedpandemicznej działalności.

"Nasz szpital działał w trybie jednoimienny do leczenia wyłącznie COVID-19. Później - jako placówka hybrydowa. Wymagało to wielu zmian organizacyjnych, tak było choćby w przypadku oddziału neurologicznego, który był przenoszony pięć razy; podobnie było z innymi oddziałami. W tym momencie wracają one na swoje stare miejsce. Prowadzone są prace typowo techniczne i remontowe - demontaż ścianek, śluz i drzwi, które tymczasowo pojawiły się w szpitalu" - dodał.

Dodatkowy sprzęt medyczny, który szpital otrzymał do zabezpieczenia świadczeń związanych z COVDID-19, jest przekazywany do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. "Mamy nadzieje, że szpital w Starachowicach - podobnie jak inne placówki - nie będzie musiał być przekształcany do leczenia jednego schorzenia. Mam nadzieję, że żadna epidemia już nam nie grozi" - zaznaczył wojewoda Koniusz.

Z piątkowych danych świętokrzyskiego urzędu wojewódzkiego w regionie z powodu Covid-19 hospitalizowanych jest 158 osób, z czego 19 korzysta z respiratorów.