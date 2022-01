Świętokrzyskie: Szymon Hołownia zainaugurował w Końskich kampanię "Strategia zwycięstwa"

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zainaugurował w Końskich (Świętokrzyskie) kampanię "Strategia zwycięstwa". Zadeklarował, że do wyborów parlamentarnych w 2023 roku przedstawiciele jego ugrupowania odwiedzą każdą gminę, by spotkać się z mieszkańcami i prezentować propozycje programowe Polski 2050.

Podczas pobytu w Końskich Hołownia najpierw spotkał się z mieszkańcami miasta na miejscowym targowisku. Następnie podczas konferencji prasowej odniósł się do sytuacji gospodarczej w kraju. Przede wszystkim zwracał uwagę na rosnącą inflację.

Hołownia zaznaczył, że Końskie stały się symbolicznym miejscem, które celowo zostały wybrane na inaugurację kampanii. Nawiązywał przy tym do słów polityka PO Grzegorza Schetyny sprzed kilku lat, który mówił, że "wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie". Odniósł się również do wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, który na peronie kolejowym w Końskich w marcu 2020 roku, podpisał ustawę nazywaną Kolej Plus.

"Pamiętamy wszyscy, ile radości w niektórych kręgach budziło zdjęcie Andrzej Dudy z peronu w Końskich, kiedy była składana obietnica przywrócenia połączeń kolejowych. Ta obietnica została spełniona. To dobrze, że tak się stało. Wydarzyły się w ciągu tych lat też dobre rzeczy" - mówił Hołownia, wskazując jednocześnie, że zawsze był zwolennikiem programu Rodzina 500 plus.

"A jednak również ci, z którymi dzisiaj rozmawiałem, którzy mówili, że głosowali na PiS, widzą, że ten sam PiS doprowadził do sytuacji, w której mamy taką drożyznę, jaką mamy. My z dnia na dzień z tygodnia na tydzień zmagamy się z rosnącymi kosztami życia, z kosztami energii z rachunkami za gaz z ratami kredytów" - powiedział.

Zapowiedział, że eksperci Polski 2050 przygotowali program m.in. dla polskiej gospodarki i ochrony zdrowia "dla tych wszystkich obszarów, które kuleją w Polsce". "Mówimy wyraźnie: nie musicie wybierać. Możecie mieć i 500 plus i pieniądze europejskie. Możecie mieć i kolej w każdym powiecie i patriotyzm i wolne sądy i to wszystko, czego potrzebujecie dla swoich dzieci w polskiej szkole" - przekonywał.

Zarówno konferencji Hołowni, jak i wcześniejszym spotkaniom z mieszkańcami Końskich towarzyszyło wiele emocji. Mieszkańcy prosili o przedstawienie konkretnych propozycji m.in. na obniżenie cen żywności i energii. "Dzisiaj trzeba podjąć radykalne i szybkie działania naprawcze, żeby zatrzymać falę drożyzny" - odpowiedział, wskazując jednocześnie, że stawki VAT powinny być na stałe obniżone do 7 i 20 proc.

Odnosząc się do programu Polski 2050 zapowiedział, że 28 lutego zostanie przedstawiony jeden z jego punktów dotyczący reformy systemu oświaty.

W następnych miesiącach mają być prezentowane kolejne propozycje programowe. Hołownia zapowiedział, że Końskie będą jedną z 2,5 tysiąca gmin, które działacze ugrupowania zamierzają odwiedzić w ramach zapowiedzianej "Strategii zwycięstwa".