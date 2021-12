Świętokrzyskie: Trwają pracę nad przywróceniem statusu uzdrowiska Czarnieckiej Górze

Do końca czerwca 2022 roku zostaną przeprowadzone prace geologiczne, których celem jest potwierdzenie właściwości leczniczych torfu w obszarze Czarnieckiej Góry (Świętokrzyskie). To jedno z działań, mających przybliżyć miejscowość do odzyskania statusu uzdrowiska. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze tamtejszego klimatu wystawiła już PAN.

Czarniecka Góra leży na obszarze północnego obniżenia Gór Świętokrzyskich, nad rzeką Czarną. Klimatyczne zalety wsi odkrył pod koniec XIX wieku doktor Michał Misiewicz, który wykupił od hrabiego Jana Tarnowskiego kilkanaście hektarów lasu i założył uzdrowisko. Zasłynęło ono przed II wojną światową głównie ze źródła "Stefan", w którym woda miała właściwości lecznicze. W uzdrowisku leczono m.in. choroby serca, przewodu pokarmowego, a także dróg oddechowych. Po wojnie ośrodek straciła na znaczeniu.

W ostatnich latach pojawiła się szansa, że Czarniecka Góra odzyska status uzdrowiska. Działania w tym zakresie podejmują władze gminy Stąporków.

Jak poinformował we wtorek PAP sekretarz gminy Łukasz Kłys, samorząd dysponuje już świadectwem Polskiej Akademii Nauk, które potwierdza właściwości lecznicze klimatu na obszarze Czarnieckiej Góry, Czarnej i Janowa.

"Stwierdzono w nim, że klimat i bioklimat tych okolic może być wykorzystywany do leczenia: chorób narządu ruchu i stanów pourazowych, chorób reumatycznych, kardiologicznych i nadciśnienia tętniczego, a także chorób górnych i dolnych dróg oddechowych oraz chorób neurologicznych. Potwierdzono także, że na terenie strefy ochrony uzdrowiskowej klimat akustyczny jest korzystny dla leczenia uzdrowiskowego" - poinformował Kłys.

Z kolei do końca czerwca 2022 roku zostaną przeprowadzone prace geologiczne, których celem jest potwierdzenie obecności torfu w obszarze Czarnieckiej Góry. Właściwości lecznicze borowiny będą musiały potwierdzić jeszcze badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Jednocześnie trwają rozmowy dotyczące przekształcenia działającego w miejscowości Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Jak powiedział PAP sekretarz Kłys, jeśli nie uda się uzyskać statusu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego to, zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, mogą zyskać status ochrony uzdrowiskowej.

Położona jest na wysokości 330 m. n.p.m., otoczona wzgórzami, lasami jodłowymi i sosnowymi, w odległości 15 km na wschód od Końskich, 45 km na północ od Kielc i 140 km na południe od Warszawy.

Wskutek wzniesienia nad poziom morza ciśnienie atmosferyczne jest tam stosunkowo niskie, co wywołuje wzmożone parowanie - nasyca więc powietrze parą wodną, która łączy się z aromatycznym pyłem żywicy leśnej tworząc naturalną wziewalnię.

W czasach rozkwitu - w okresie międzywojennym - Czarniecką Górę odwiedzili m.in. gwiazda filmowa Jadwiga Smosarska, premier Sławoj Składkowski czy prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Latem do uzdrowiska kursował specjalny pociąg.

W województwie świętokrzyskim status uzdrowiska ma Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. O utworzenie uzdrowiska, poza Czarniecką Górą, zabiegają także Kazimierza Wielka i Pińczów.