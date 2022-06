Świętokrzyskie: Trzy seniorki straciły 90 tys. zł oszukane metodą "na policjanta" i członka rodziny

Nie pomagają apele i kampanie informacyjne ostrzegające przed oszustami. 90 tys. zł straciły trzy starsze kobiety z woj. świętokrzyskiego oszukane przez fałszywych funkcjonariuszy i osoby podające się za członków rodziny.

Pomimo ciągle trwającej kampanii informacyjnej oraz współpracy policji z mediami nadal zdarzają się sytuacje, kiedy osoby dają wiarę oszustom. Trzy seniorki przekazały we wtorek swoje pieniądze obcym osobom, tracąc oszczędności swojego życia.

"Niestety, zrobiły to, mimo że praktycznie codziennie prawdziwi policjanci i dziennikarze przestrzegają przed oszustami. Co zadziwiające, osoby oszukane same przyznały, że słyszały o tego typu przestępstwach" - powiedział PAP podkom. Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Do mieszkanki Kielc zadzwonił nieznany mężczyzna. Rozmówca poinformował 84-latkę, że jest policjantem i dzwoni w sprawie śmiertelnego wypadku, rzekomo spowodowanego przez syna pokrzywdzonej. Oszust skłonił zgłaszającą do podania numeru komórkowego, a następnie zakomunikował, że żeby jej syn został wypuszczony na wolność, musi przekazać pieniądze.

"Kobieta przygotowała ponad 26 tys. zł i biżuterię, którą przekazała obcemu mężczyźnie. Podobną historię usłyszała też 78- latka z gminy Bodzentyn. Zdarzenie różniło się tylko tym, że ta pokrzywdzona odebrała telefon od kobiety, a rzekomym sprawcą wypadku była córka zgłaszającej. Niestety, 78-latka przekazała również numer swojej komórki, a następnie blisko 20 tys. zł" - powiedział podkom. Macek.

W podobny sposób została oszukana 70-letnia mieszkanka gminy Wiślica, do której zadzwoniła osoba podająca się za "synową". Kobieta przekazała seniorce, że jej syn spowodował wypadek drogowy, w którym doszło do potrącenia dziewczynki i żeby "załatwić sprawę polubownie", trzeba wpłacić pewną sumę pieniędzy.

"Po pewnym czasie do drzwi domu zapukała obca kobieta w wieku 30-40 lat, która oznajmiła, że przyjechała po odbiór pieniędzy. Seniorka przekazała oszustce 44 tys. zł. Po odebraniu pieniędzy oszustka wsiadła do srebrnego pojazdu, za kierownicą którego siedział mężczyzna i nieznajomi odjechali w nieznanym kierunku" - powiedział PAP st.asp. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Pokrzywdzone kobiety popełniły podstawowy błąd - nie zweryfikowały nigdzie swojej sytuacji. Wystarczyło tylko zadzwonić do prawdziwego członka rodziny, albo chociaż przerwać połączenie.

W związku z tymi zdarzeniami policjanci ponawiają apele o rozwagę i ostrożność. Jeśli odbierzemy podobny telefon, możemy być pewnymi, że to próba oszustwa. Każdą podobną informację należy zweryfikować u innych członków rodziny. Funkcjonariusze zwrócili się z apelem także do ludzi młodych.

"Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie" - podkreślił st. asp. Piwowarski.

Policjant dodał, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do intencji naszego rozmówcy, należy o tym powiadomić najbliższą jednostkę policji lub zadzwonić na numer alarmowy 112.