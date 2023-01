Świętokrzyskie: trzyosobowa rodzina, w tym dziecko, zatruła się czadem

Trzyosobowa rodzina zatruła się w czadem w miejscowości Mąchocice Kapitulne (Świętokrzyskie). Rodzice i ośmioletnie dziecko trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem w Mąchocicach Kapitulnych w powiecie kieleckim. W budynku jednorodzinnym doszło tam do zatrucia czadem. "Kiedy strażacy przybyli na miejsce, rodzice i ich dziecko byli już badani przez załogę karetki pogotowia. Budynek był ogrzewany piecem typu koza. Pomieszczenia zostały już wcześniej przewietrzone, ale i tak nasze urządzenia pomiarowe wykazały śladowe ilości tlenku węgla. Niewykluczone więc, że to stężenie było wcześniej znacznie większe" - powiedział PAP st. kpt. Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

42-letni mężczyzna, 29-letnia kobieta i ich ośmioletnie dziecko trafili do szpitala.