Świętokrzyskie: Usunięto większość awarii sieci energetycznych

W województwie świętokrzyskim usunięto większość awarii sieci energetycznych spowodowanych przez silny wiatr. Bez prądu nadal pozostaje około dwóch tys. gospodarstw domowych – poinformowała PAP Ewa Wiatr z PGE dystrybucja oddziału w Skarżysku-Kamiennej.

Sobotnie wichury spowodowały wiele awarii linii energetycznych w regionie świętokrzyskim. W krytycznym momencie w sobotnie popołudnie dostaw prądu było pozbawionych około 40 tys. gospodarstw domowych.

Jak poinformowała w niedzielę Ewa Wiatr z PGE dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej większość awarii została usunięta.

"Wciąż najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Radoszyce i okolicy Końskich, gdzie wiatr uszkodził słupy i linie średniego napięcia. Walczymy o to, by jak najszybciej przywrócić napięcie do wszystkich odbiorców. Obecnie w województwie świętokrzyskim bez prądu pozostaje niespełna 2 tys. gospodarstw" - powiedziała Wiatr.

W sobotę w województwie świętokrzyskim strażacy interweniowali blisko 400 razy w związku z silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów dotyczyło powalonych drzew. Wiatr uszkodził także ponad 120 budynków. Najwięcej interwencji straż pożarna zanotowała w powiatach kieleckim, starachowickim i koneckim.

W województwie świętokrzyskim nadal obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 75 proc. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 16.

Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne, prognozując przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach: Nidzie, Czarnej oraz Kamiennej i Bobrzy w rejonie kieleckiego Słowika.