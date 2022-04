Świętokrzyskie: W Bodzentynie odkryto fundamenty dawnej Bramy Opatowskiej

Fundamenty średniowiecznej Bramy Opatowskiej odkryto w Bodzentynie (Świętokrzyskie). "To bardzo ważne odkrycie dla dziejów Bodzentyna, kolejny element, który pokazuje, jak to miasto się rozwijało" – powiedziała PAP prof. Urszula Oettingen historyk UJK.

Na fundamenty jednej z dwóch średniowiecznych bram, które kiedyś były częścią umocnień obronnych Bodzentyna, natrafiono podczas prac rewitalizacyjnych na ul. Langiewicza.

"Cieszymy się, że odkrywamy kolejne elementy związane z bogatą historią naszego miasta. Ulica Langiewicza łącząca dwa miejskie rynki jest objęta kompleksowym remontem, to właśnie w trakcie tych prac zostały odkopane fragmenty murów Bramy Opatowskiej. Obecnie współpracujemy z konserwatorem zabytków, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć to miejsce" - powiedział PAP burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba.

Miejsce, w którym znajdowała się dawna Brama Opatowska, zostanie prawdopodobnie oznakowane w nawierzchni nowej ulicy. W pobliżu zamontowane zostaną tablice informacyjne. "To bardzo ważne odkrycie dla dziejów Bodzentyna, który do 1789 roku był miastem biskupów krakowskich. Jest to kolejny element pokazujący, jak to miasto się rozwijało" - powiedziała PAP prof. UJK Urszula Oettingen.

Zaznaczyła, że mury obronne miasta wzniesione zostały z inicjatywy biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska w 2. połowie XIV wieku. Całość obwarowań zamykała teren ówczesnego, średniowiecznego miasta o powierzchni około siedmiu hektarów. W obwodzie murów były dwie bramy - od wschodu Opatowska (Sandomierska) i od południa Krakowska, sytuowane na przedłużeniu ulic wychodzących z pierzei Rynku.

"Do dziś nie wiadomo jak te bramy wyglądały. Wiadomo było mniej więcej, gdzie były usytuowane. Jednak dotychczas nie prowadzono badań i wykopalisk, które mogłyby potwierdzić konkretne miejsca ich istnienia. Udało się to teraz. Obecnie zdaniem dla archeologów i historyków będzie przebadania tego obiektu wykonanie dokumentacji pomiarowej, fotograficznej i opisowej, a później odpowiednie oznakowanie" - zaznaczyła Oettingen.

Burmistrz Bodzentyna dodał, że prace rewitalizacyjne trwają także przy czterech dawnych stawach biskupich położonych w parku wzdłuż rzeki Psarki. Zbiorniki zostaną odmulone a w ich pobliżu powstanie ścieżka edukacyjno-turystycznej, prowadząca do wzgórza zamkowego. "Próbujemy wyłuskać, to co było najważniejsze w dawnej tkance miejskiej Bodzentyna. Pokazywać historię miasta i eksponować najciekawsze elementy. W planach mamy także rewitalizację ruin zamku" - dodał burmistrz.

Bodzentyn jest jednym z najstarszych miast Kielecczyzny. Prawa miejskie otrzymał w 1355 roku z rąk króla Kazimierza Wielkiego. W średniowieczu był jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w tym regionie. Od XV do XVIII w. był istotnym ośrodkiem rzemiosła i handlu.

Prawa miejskie Bodzentyn utracił decyzją cara w 1870 roku. Ponownie stał się miastem w 1994 roku. Obecnie Bodzentyn jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy w powiecie kieleckim. Miasto zamieszkuje około 2,2 tys. osób.