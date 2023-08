Świętokrzyskie: W ramach programu „Maluch Plus” powstaną kolejne 1222 miejsca opieki nad dziećmi

Ponad 47,2 mln zł trafiło do samorządów i podmiotów prywatnych z woj świętokrzyskiego w ramach program "Maluch Plus". W regionie powstaną kolejne 1222 miejsca opieki dla najmłodszych dzieci.

W czwartek wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy z beneficjentami rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus". Wsparcie wyniosło 47,2 mln zł. W woj. świętokrzyskim utworzone zostaną kolejne 1222 miejsca opieki nad dziećmi (1160 miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 62 miejsca przez podmioty prywatne). Dofinansowanie dla samorządów to 46,4 mln zł a dla podmiotów prywatnych ponad 769 tys. zł.

"To szansa dla samorządów, ale przede wszystkim dla młodych rodzin, które starają się o dzieci, a jednocześnie chcą utrzymać pracę" - mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

"Rząd wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Dodatkowo program jest dostosowywany do potrzeb samorządów. Jedną ze zmian, o którą zabiegały, jest możliwość realizacji inwestycji w ciągu trzech lat, a nie jak było to dotychczas w ciągu roku" - zaznaczył.

Ponad 900 tys. zł dofinansowania na utworzenie klubu dziecięcego otrzymała gmina Bieliny. Jak powiedział PAP wójt Sławomir Kopacz nowe miejsce do opieki nad dziećmi powstanie przy szkole w Bielinach.

"Dzięki tym środkom planujemy utworzyć miejsce dla 24 dzieci. To będzie kolejne działanie naszej gminy w tym zakresie. W gminie obowiązuje już tzw. bieliński bon żłobkowy, to forma wsparcia dla rodziców, którzy chcą posłać dziecko do prywatnego żłobka i wrócić na rynek pracy" - powiedział samorządowiec. Dofinansowanie gminy na jedno dziecko wynosi 450 zł miesięcznie.

Wsparcie otrzymała także gmina Nowa Słupia. "W tym rozdaniu, w ciągu dwóch lat, chcemy utworzyć dwa oddziały żłobkowe: przy szkole podstawowej w Nowej Słupi i przy przedszkolu w Rudkach. Na ten cel otrzymaliśmy około 800 tys. zł. Docelowo w tych dwóch miejscach chcemy zapewnić miejsca dla około 30 dzieci" - powiedział PAP burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior.

"Maluch Plus" 2022-2029 jest programem wspierającym powstawanie i funkcjonowanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.

W skali kraju do roku 2029 na program "Maluch Plus" przeznaczonych ma zostać 5,5 mld zł, dzięki którym powstanie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.