Świętokrzyskie: Wojewoda: bazę łóżkową dla chorych z COVID-19 mamy na razie na wystarczającym poziomie

Baza łóżkowa dla chorych z COVID-19 w regionie świętokrzyskim wynosi obecnie ponad 950 łóżek. - Staramy się ją w miarę wzrostu nowych zachorowań zwiększać, ale na razie jest ona na wystarczającym poziomie - zapewnił w środę wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W regionie świętokrzyskim w środę zanotowano 632 nowe zachorowania na COVID-19, we wtorek było ich trochę mniej - 604. Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że na 958 łóżek przygotowanych w szpitalach regionu dla zakażonych SARS-CoV-2 zajętych jest 727. Przygotowano 99 respiratorów, z czego 73 pozostają w użyciu.

"Wygląda na to, że dwa województwa w kraju, podlaskie i lubelskie, są już chyba po przejściu szczytu tzw. czwartej fali zachorowań na COVID-19. W przypadku naszego regionu trudno to na razie oszacować, czy jesteśmy już na szczycie, czy jeszcze nie. Jednak dane z ostatnich dwóch dni są optymistyczne, bo praktycznie od wczoraj nie zmieniła się nam ilość hospitalizowanych osób" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Koniusz. Dodał, że te dane mogą być jednak mylące i złudne.

"Niestety, w to wchodzą również zgony, wypisy i przyjęcia nowych pacjentów. Są jednak powody do pewnego optymizmu. Liczba nowych zakażeń, chociaż jest bardzo wysoka, bo 634 osoby, ale 25 listopada tych osób było prawie 650. Czy to oznacza przełom w naszym regionie, jeśli chodzi o czwartą falę pandemii? Trudno na razie wyrokować" - zaznaczył wojewoda. Dodał, że jeśli chodzi o bazę łóżkową dla pacjentów z COVID-19, sytuacja w województwie jest w miarę stabilna.

"Od dnia 1 grudnia 41 łóżek covidowych zostało utworzonych w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra. Mamy do dyspozycji prawie 1 000 łóżek dla pacjentów covidowych, a rezerwę mamy na poziomie 231 łóżek, czyli 24 proc. Na razie jest to ilość wystarczająca" - poinformował Koniusz. Dodał, że gdyby zaszła taka konieczność, baza łóżkowa będzie zwiększana w szpitalach, które już przyjmują pacjentów z COVID-19.

Wojewoda zaznaczył, że ostatecznym krokiem jest uruchomienie szpitala tymczasowego. Pod uwagę brane są trzy lokalizacje: Szpital Kielecki św. Aleksandra, Uzdrowisko "Krystyna" w Busku-Zdroju lub budynki po Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca w Starachowicach. Nie ukrywał jednak, że sytuacja w świętokrzyskich szpitalach jest trudna.

"Lekarze stają na wysokości zadania, ale są dwa aspekty, które kładą się cieniem na całej tej sytuacji. Wysoka umieralność oraz długie hospitalizacje. Często przekraczają one dwa tygodnie, dlatego nie mamy takiej rotacji pacjentów, jakiej byśmy oczekiwali" - powiedział wojewoda świętokrzyski.

"Sytuację komplikuje fakt, że mamy szczyt zachorowań, nie tylko covidowych. Mamy spore problemy z utrzymaniem płynności na szpitalnych oddziałach ratunkowych, szczególnie na terenie miasta Kielce. Wojewódzki Szpital Zespolony ma bardzo przeciążoną kadrę" - podkreślił Koniusz, który zaapelował do personelu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

"Nie odsyłajmy pacjentów niezdiagnozowanych. Bądźmy koleżeńscy w stosunku do personelu medycznego. Przynamniej te podstawowe badania, czy diagnostykę wstępną, róbmy po to, aby pacjent nie trafiał na SOR, aby zrobić mu morfologię czy zdjęcie klatki piersiowej. Często się to zdarza, gdy pacjenci umawiani są online. Lądują na szpitalnych oddziałach ratunkowych, stwarzając niepotrzebnie kolejki" - powiedział wojewoda.

Koniusz zaznaczył też, że najlepszą metodą walki z COVID-19 są szczepienia. Aby zachęcić do nich mieszkańców regionu, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki podpisał umowy z Teatrem im. Stefana Żeromskiego, kinem Helios w Kielcach oraz z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój. Osoby, które do 27 grudnia przyjmą drugą lub trzecią dawkę szczepionki, mogą liczyć na specjalne bonusy. Otrzymają bezpłatny bilet na wybrany seans filmowy, spektakl teatralny lub karnet na jednodniowy pobyt w uzdrowisku i możliwość skorzystania z czterech wybranych zabiegów.

"Pula karnetów jest ograniczona. Do teatru mamy ich 200, do kina 600, a do uzdrowiska 199. Jedna osoba może skorzystać z jednego biletu. Zaświadczenia będą wydawane w punktach szczepień w całym województwie. Na karnecie musi znaleźć się pieczątka danego punktu szczepień i podpis osoby, która wykonała szczepienie" - powiedział Koniusz.

Województwo świętokrzyskie pod względem osób w pełni zaszczepionych, z wynikiem 50,68 proc., zajmuje 11 miejsce w kraju. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 561 tys. osób, a drugą ponad 621 tys.