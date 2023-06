Świętokrzyskie: Zarząd województwa bez absolutorium i wotum zaufania

Zarząd województwa świętokrzyskiego nie otrzymał w czwartek od radnych sejmiku absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Podczas sesji zarząd nie otrzymał też wotum zaufania. Jest to równoważne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski składając raport o stanie regionu podkreślił, że duży wpływ na sytuację województwa świętokrzyskiego w ubiegłym roku miała pandemia, a także kryzys gospodarczy i energetyczny wywołany rosyjską agresją na Ukrainę.

"Należy mieć na uwadze, że gospodarka województwa świętokrzyskiego z racji swojej specyfiki wynikającej z istotnej roli budownictwa oraz produkcji dóbr inwestycyjnych, charakteryzuje się wysoką dynamiką PKB w okresie prosperity w gospodarce światowej, natomiast w czasie recesji reaguje na dekoniunkturę z dużą wrażliwością" - podkreślił Bętkowski.

Dodał, że pomimo trudności dla gospodarki, spowodowanych wojną, przeciętne zatrudnienie w świętokrzyskim, w sektorze przedsiębiorstw, według udostępnionych przez GUS danych, w okresie styczeń-grudzień 2022 r. wzrosło o 1,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego i wyniosło 124,3 tys. osób.

Bętkowski poinformował, że dochody samorządu w 2022 roku wyniosły ponad 738 mln zł, co stanowiło 90,4 proc. założonego planu, a wydatki ponad 596 mln zł (72,5 proc. przyjętego planu rocznego). Najwięcej środków poszło na transport i komunikację (224 mln zł), administrację publiczną (112,5 mln zł), ochronę zdrowia (68 mln zł) oraz na kulturę i dziedzictwo narodowe (blisko 61,5 mln zł).

Marszałek zaznaczył, że szansą na wzmocnienie i uodpornienie regionu na ewentualny kryzys gospodarczy i prognozowane spowolnienie gospodarcze jest uruchomiony Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Dodał, że zaplanowane w ramach programu regionalnego środki unijne w wysokości 1,456 mld euro zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie projektów w takich obszarach jak finansowanie inwestycji w MŚP, wzmocnienie aktywności firm i podmiotów publicznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, infrastruktura społeczna, edukacyjna i ochrony zdrowia i dostępność komunikacyjna.

Zarząd województwa w głosowaniu nie otrzymał wotum zaufania od sejmiku. Przeciwko głosowało 16 radnych, a za 13. Zarząd nie otrzymał też absolutorium z wykonania budżetu na 2022 rok. Za głosowało 12 radnych, a przeciw było 16.

"Jeśli chodzi o udzielenie wotum zaufania, spodziewałem się politycznej decyzji radnych. Natomiast w przypadku absolutorium jestem zdziwiony, że tak doświadczeni radni z wieloletnim stażem dokonali akurat takiego wyboru. Widać tutaj polityczne działanie, aby ten zarząd próbować przewrócić. Wszystko jest jednak jeszcze przed nami, to nie skazuje nas z automatu na porażkę" - skomentował oba głosowania marszałek województwa.

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa nieudzielenie przez sejmik wotum zaufania zarządowi województwa jest równoważne ze złożeniem wniosku o jego odwołanie. Sejmik może odwołać władze regionu większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu gremium, w przypadku sejmiku świętokrzyskiego potrzeba na to przynajmniej 18 głosów. Do głosowania może dojść najwcześniej za dwa tygodnie.