Świrski: w polskim prawie brakuje narzędzia dyscyplinowania wielkich korporacji internetowych

Stworzenie sądu arbitrażowego, który pozwoliłby Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji reagować na przypadki cenzury stosowane przez wielkie korporacje internetowe zaproponował przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, podczas piątkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

W piątek sejmowa komisja Kultury i Przekazu rozpatrywała informację na temat ochrony Polaków przed cenzurą prewencyjną prowadzoną w obszarze internetu przez wielkie korporacje. Wiceminister kultury Szymon Giżyński i Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski przedstawiali podjęte i planowane działania w tym zakresie.

Giżyński powiedział, że w zakresie kompetencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się niewielki wycinek zagadnień związanych z działalnością wielkich korporacji w internecie. Przypomniał, że MKiDN "było odpowiedzialne za implementowanie w sierpniu 2021 r. dyrektywy audiowizualnej (...) która reguluje działalność platform udostępniania wideo. Zgodnie z uchwalonymi przepisami na dostawców platform udostępniania wideo nałożone zostały obowiązki, mające na celu wyeliminowanie treści zabronionych, niezgodnych z prawem bądź udostępnianie zgodnie z prawem w ramach kontroli ex-post. Treści muszą odpowiadać odpowiednie zabezpieczanie techniczne, których celem jest ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami".

"Obowiązki nakładane na dostawców platform udostępnianie wideo nie mogą prowadzić do cenzury prewencyjnej ani do filtrowania treści przy ich zamieszczaniu przez użytkowników. MKiDN odpowiada też za zagadnienia legislacyjne, natomiast za prawidłowe stosowanie regulacji w zakresie udostępniania wideo odpowiada KRRiT. Aktem prawnym na poziomie europejskim mającym całościowo regulować działalność wielkich korporacji w obszarze internetu jest Akt o usługach cyfrowych. Ministerstwem odpowiedzialnym za wdrożenie tego aktu do prawa krajowego jest Ministerstwo Cyfryzacji - dlatego jest ono organem mogącym się wypowiedzieć w sposób całościowy na temat podjętych i planowanych działań w zakresie ochrony Polaków przed cenzurą prewencyjną, wprowadzoną w obszarze internetu przez wielkie korporacje" - dodał Giżyński.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski mówił, że "kluczowym aktem odnoszącym się do audiowizualnych usług medialnych, które wchodzą w zakres kompetencji KRRiT jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego, którą Polska implementuje od 2021 r. nowelizując ustawę o Radiofonii i Telewizji. W ustawie tej w odniesieniu do platform VSP znalazł się obowiązek upowszechniania edukacji medialnej oraz przepisy, które dot. m.in. ochrony społeczeństwa przed treściami szkodliwymi". Wymienił takie treści jak "pornografia, handel żywym towarem, a w niektórych przypadkach - kwestie obyczajowe".

Poinformował, że "nowelizacja wyposażyła też przewodniczącego KRRiT w możliwość nałożenia kary pieniężnej na dostawcę łamiącego przepisy. Regulatora zobowiązano również do prowadzenia badań i oceny realizacji stanu edukacji medialnej". Podał, że "dotychczas nie wpłynęły do KRRiT skargi w sprawie ograniczenia wolności słowa przez platformy VSP poprzez blokowanie lub usuwanie treści użytkowników lub ich kont na tych platformach".

Przewodniczący KRRiT powiedział, że "podjął z własnej inicjatywy działania związane z zamknięciem na platformie YouTube Kanału Mediów Narodowych". "Zgłosiłem w tej sprawie z pismem do prezes Google Poland, wzywając do odblokowania kanału i podkreślając obowiązujący w polskiej Konstytucji zakaz cenzury. Wyraziłem też swój sprzeciw przeciwko ingerencji zagranicznej spółki w treści publikowane przez Polaków" - dodał.

"Miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Google na temat m.in. kwestii cenzuralnych i słychać było cały czas ten sam leitmotiv, że to jest spółka prywatna, którą obowiązują własne regulaminy, na co z mojej strony było wciąż to samo wskazanie, że zjawisko cenzury w Polsce jest zakazane i nawet firmy zagraniczne mają się stosować do polskiego prawa" - mówił przewodniczący KRRiT.

W ocenie Świrskiego "z punktu widzenia polskich interesów narodowych wpływ Big Tech jest niebezpieczny (...), bo korporacje jak Google, Twitter czy Facebook mogą, poprzez wpływ w mediach społecznościowych lub przez wyszukiwarkę, wpływać na rozmaite zjawiska społeczne na terenie Polski, które mogą być przez anonimowych urzędników korporacji uznane za niedozwolone czy niewłaściwe, niepoprawne politycznie". "Polska suwerenność informacyjna w obowiązującym stanie prawnym jest zagrożona. Nie ma narzędzia, żeby ukarać wielkie korporacje internerowe, które zamykają usta polskim obywatelom lub przez algorytm ustalają symbol Polski Walczącej jako znak faszystowski". Co, jak dodał, "jest szczególnie niebezpieczne w czasie szerzenia propagandy rosyjskiej". Świrski zwrócił też uwagę na zjawisko patostreamingu i dylemat moralny wyważenia między cenzurą a usuwaniem treści szkodliwych. Jego zdaniem należy też sprecyzować, co jest zjawiskiem szkodliwym z perspektywy RP.

Świrski zaproponował "rozszerzenie kompetencji KRRiT w związku z prowadzeniem dyrektywy unijnej Digital Services Act (DSA) o stworzenie dla Krajowej Rady możliwości kontroli działalności dostawców usług medialnych oraz dostawców platform udostępniania wideo poprzez stworzenie sądu arbitrażowego". Jak tłumaczył, "obywatele mogliby się skarżyć do przewodniczącego KRRiT w sprawie cenzury na nich nałożonej przez podmioty medialne w internecie. Przewodniczący takie sprawy by rozpatrywał i nakazywał mediacje, a w przypadku niedostosowania się operatora platformy - nałożenia kar na platformę".

Poseł Michał Urbaniak (Konfederacja) powiedział, że KRRiT nie ma mocy sprawczej, jaką ma Ministerstwo Cyfryzacji. Jego zdaniem, decydować, co ma zniknąć z internetu, powinny sądy. Przytoczył przykłady telewizji internetowej "wRealu24" oraz strony "Najwyższy czas", które zostały wyłączone bez wyroku sądu. Jak dodał, zablokowany też został profil na Facebooku Konfederacji. Urbaniak pytał, jaki będzie kierunek wprowadzania prawa unijnego dot. internetu w Polsce.

Poseł Dobromir Sośnierz (Wolnościowcy) powiedział, że w ogóle nie należy cenzurować informacji w internecie. Jego zdaniem ingerencja ze strony naszych władz nie będzie lepsza niż ta ze strony internetowych korporacji. Zwrócił uwagę, że po wprowadzeniu unijnych regulacji platform internetowych będą dotyczyć dwa sprzeczne prawa: unijne i polskie. "Który głos będzie decydujący?" - zastanawiał się. "Wygra silniejszy regulator, przegramy każdą wojnę z UE, USA, Niemcami. Jedynym ratunkiem jest interoperacyjność tych systemów, koalicja słabszych państw, aby monopol nie był tak dotkliwy" dodał.