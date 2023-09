Świry i zdrajcy, czyli cała prawda o politycznych preferencjach społeczeństwa

Jedna strona sceny politycznej uważa, że ta druga to świry. A druga z kolei uważa, że ci pierwsi to zdrajcy. Tu nie ma pola do dialogu. Bo miejsce świra jest w wariatkowie, a zdrajcy – przed plutonem egzekucyjnym. W żadnym z tych miejsc nie odbywa się rozmowa.

Co było się stało, gdyby zdeklarowany, i publicznie demonstrujący swoje poglądy, wyborca Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z podobnie zaangażowanym zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej, w Warszawie, na rogu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności?

– Najprawdopodobniej ominęliby się szerokim łukiem – uważa dr hab. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od zarządzania konfliktami.

– To dobra wiadomość!

– I dobra i zła – kontynuuje prof. Annusewicz. – Bo z tego wynika, że pomiędzy dwoma grupami wyborców, w których występuje duże natężenie preferencji politycznych, nie ma dialogu. A rozwiązywanie konfliktów wymaga wymiany komunikatów, rozmowy.

To, że jesteśmy podzieleni – wiadomo. To, że można się dzielić na różne sposoby – też wiadomo. Że akurat mamy do czynienia z tym gorszym – to oczywiste. Ale dlaczego daliśmy się podzielić? Jesteśmy tacy podatni na perswazję? Łatwowierni? Naiwni?

– Jesteśmy skąpcami poznawczymi. Jesteśmy leniwi. Nie chce nam się zdobywać i analizować informacji. Także tych dotyczących programów wyborczych partii politycznych – twierdzi Olgierd Annusewicz.

– Uważamy, że to, co już wiemy wystarczy, by podjąć decyzję wyborczą. I to pierwszy aspekt tej kwestii. Drugim jest nasza bardzo silna emocjonalność: musimy polubić tego, na kogo zagłosujemy. Właśnie na tym opiera się tak zwana negatywna kampania wyborcza – kontynuuje prof. Annusewicz i wyjaśnia: – PiS-owi nie chodzi o to, by zwolennik Koalicji Obywatelskiej zagłosował na Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi mu o to, by potencjalny wyborca Koalicji nie poszedł do wyborów. Dokładnie o to samo chodzi Koalicji Obywatelskiej. Ona też liczy na to, że wyborca PiS-u w dniu wyborów pozostanie w domu. A że my się tym zabiegom poddajemy? Ano poddajemy się. I to dość łatwo…