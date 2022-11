Sylwia Zientek: dla historii Modiglianiego i Luni Czechowskiej narracja powieściowa była najlepsza (wywiad)

Do opowiedzenia historii Modiglianiego i Luni Czechowskiej narracja powieściowa sama się narzucała. Są bowiem szczeliny w tej historii, bardzo emocjonalne, które może wypełnić tylko powieść - mówi PAP Sylwia Zientek, autorka powieści "Lunia i Modigliani".

Polska Agencja Prasowa: Pretekstem do naszej rozmowy jest książka "Lunia i Modigliani". Podejrzewam, że robiąc kwerendę do "Polek na Montparnassie" doszła pani do wniosku, że ten temat zasługuje na osobne potraktowanie?

Sylwia Zientek: Rzeczywiście, pomysł na tę książkę powstał, kiedy pracowałam przy "Polkach". Przemierzałam Paryż dosyć intensywnie, bardzo często bywałam na Montparnassie i ulicy Jossef-Barrault. Przy tej uliczce mieści się kamienica, gdzie mieszkał Leopold Zborowski, Mojżesz Kisling, partnerka Leopolda Zborowskiego (to nie była jego żona, chociaż posługiwała się tym samym nazwiskiem); no i Lunia Czechowska. Czytałam przeróżne źródła, więc wiedziałam, że dokładnie w tym mieszkaniu Modigliani namalował swoje najważniejsze obrazy. Zawsze sobie o tym przypominałam, ilekroć przechodziłam tą ulicą. I w pewnym momencie - to rzecz naturalna - nabrałam przekonania, że ta historia powinna być opowiedziana. Ona narzucała się sama - mam na myśli m.in. udział Polaków w karierze Modiglianiego. Lata bardzo trudne, pierwszej wojny światowej, kiedy on tylko dlatego mógł tworzyć, że był otoczony ludźmi, którzy robili wszystko, aby mu zapewnić możliwości malowania.

PAP: Historię malarzy, sztuki, postanowiła pani opowiedzieć stawiając w roli narratora Lunię Czechowską. Mamy powieść, nie zaś biografię. To chyba odskocznia od poprzedniej książki?

S.Z.: Ta zmiana też powstała w sposób naturalny, ponieważ materiał źródłowy, dotyczący relacji Zborowskiego z Modiglianim, kariery Modiglianiego i jego kontaktów z Polakami jest dosyć ograniczony. Wiemy, że te kontakty istniały, wiemy, że Zborowski był marszandem, miał zawarty kontrakt itd. Natomiast relacja osobista między Lunią Czechowską - Ludwiką Czechowską a Modiglianim pozostaje w sferze niewiedzy. Wiemy, że on ją malował co najmniej czternaście razy; wiemy, że byli bardzo blisko, że byli bliskimi przyjaciółmi, bo zachowały się wspomnienia Czechowskiej, w których ona opisuje swój kontakt i przyjaźń z Modiglianim. Ale ze strony Modiglianiego nie mamy nic, ponieważ on nie znosił zostawiać jakichkolwiek dokumentów po sobie.

Do opowiedzenia tej historii narracja powieściowa sama się narzucała. Są bowiem szczeliny w tej historii, bardzo emocjonalne, które może wypełnić tylko powieść. Tutaj rola non-fiction się kończy, bo jeśli bym pisała historię reporterską, to byłaby emocjonalnie dość skąpa i nie mogłabym poszukać jakichś interpretacji. Generalnie - zilustrować tej bardzo dziwnej, niejednoznacznej, bardzo bliskiej i fascynującej historii między Modiglianim a Lunią Czechowską.

PAP: Po raz kolejny jawi się pani jako pisarka, która dokładnie i szczegółowo przygotowuje się do pisania. Wiem, że odwiedza pani miejsca, które potem pojawiają się w książkach. Gdzie pani była, szukając tropów Modiglianiego?

S.Z.: Bardzo pomaga mi bycie w miejscu związanym z konkretnym artystą. W przypadku Modiglianiego było naturalne, że musiałam pojechać do Livorno. Tam się urodził - i to Livorno było dla niego rajem utraconym, on bardzo często, podczas pobytu w Paryżu je wspominał, nawet pod koniec życia, kiedy był w naprawdę ciężkim stanie, przywoływał w malignie Livorno. Pojechałam tam mniej więcej rok temu, zwiedziłam to miasto. Oczywiście, dzisiejsze Livorno niewiele ma wspólnego z tym miastem, które znał Modigliani, miasto było zbombardowane w czasie II wojny światowej, natomiast zachowała się tzw. casa natale, czyli dom narodzin Modiglianiego. Odwiedziłam to miejsce. Na via Roma znajduje się pomnik artysty. Zwiedziłam też kanały, bo Livorno w założeniu to miała być taka mała Wenecja, przeszłam się wzdłuż kanałów, o których Modigliani często wspominał. Spacerował tam ze swoim dziadkiem i to było miejsce mityczne jego dzieciństwa. Jadłam tam przysmak lokalny, potrawkę z ryb, którą na pewno Modigliani jadał - była to dość ciężka przeprawa dla żołądka. Byłam w porcie, dla mnie było ważne, żeby popatrzeć na niebo, które, myślę, wygląda tak samo jak sto lat temu. I to światło, które w Livorno jest dosyć ostre, odbijające się od tafli morza - to było dla mnie ważne. Zwiedzałam Toskanię śladami Modiglianiego, Florencję - patrząc jego oczami. W najsłynniejszym florenckim muzeum, Uffizi, szukałam inspiracji, a więc tych obrazów, które mogły w jakiś sposób zainspirować Modiglianiego. I rzeczywiście, kilka takich płócien znalazłam, które - jestem przekonana - zainspirowały go do różnych ekstrawagancji w deformowaniu sylwetki. Było to dla mnie duże przeżycie.

Ślady Modiglianiego są też w Wenecji, np. kawiarnia Florian na placu św. Marka. Generalnie Wenecja to okres jego intensywnej młodości, kiedy korzysta z życia, świat stoi przed nim otworem i… wystarczy pojechać do Paryża - sława czeka! Wszystko, co sobie wymarzył, na pewno się przydarzy. Jak wiemy, tak się nie stało…

Byłam też w Wiedniu na wystawie poświęconej Modiglianiemu, w muzeum Albertina. W zeszłym roku była taka duża wystawa jego prac. No i Paryż! Zwiedziłam Paryż, szukając wszelkich możliwych miejsc, związanych z Modiglianim. Co było dla niego charakterystyczne, on bardzo często zmieniał hotele, mieszkania, w Paryżu mieszkał w kilkudziesięciu lokalizacjach! O niektórych wiadomo - mam na myśli te osiedla artystyczne, hotele w VI dzielnicy, na Montmartrze. Starałam się dotrzeć w miejsca, o których wiedziałam, że tam przebywał. Wydawało mi się, że w pewien sposób "będę bliżej" i że on da mi się "złapać".

I jeszcze południe Francji - Nicea, w której przebywał przez ponad rok. Tam jest taki pałacyk Marie Christine, przy Promenadzie Anglików w Nicei, gdzie mieszkała Lunia. To też było dla mnie istotne, móc obejrzeć miejsce, gdzie Lunia Czechowska mieszkała do śmierci. I jeszcze Cagnes-sur-mer, wspaniała miejscowość, która zachowała ten stary klimat, a wygląda tak samo jak sto lat temu.

PAP: Na początku powieści wysyła pani Lunię na targ przy ulicy Mouffetard, a czy wie pani, że w jednej z tamtejszych kawiarenek rozgrywa się scena z "Niebieskiego" Krzysztofa Kieślowskiego?

S.Z. Naprawdę? To bardzo ciekawe! Ta ulica jest bardzo urokliwa, tam również Mela Muter lubiła robić zakupy. Co też opisałam w "Polkach" - to też jest jakiś łącznik między tymi książkami. Pozostaję w obrębie paryskich historii, bo warto przybliżyć historię polskiej emigracji artystycznej, nazywanej szkołą paryską. Jest oczywiście prywatne muzeum szkoły paryskiej w Villa la Fleur w Konstancinie, natomiast nie mamy zbyt wielu możliwości obejrzenia tych obrazów w muzeach publicznych. Bardzo tego żałuję. Ale myślę, że szkoła paryska to jest coś, co wciąż będziemy odkrywać.

PAP: Przyznam, że nie znałam tych polskich tropów w biografii Modiglianiego, udało się pani przy "Polkach" podać nieznane fakty, i teraz znów pisze pani o faktach mało znanych. I zachęca pani do poszukiwań, odwiedzania muzeów…

S.Z. Mam nadzieję. Liczę też, że niedługo będzie gdzieś na świecie pokazana kolejna wystawa Modiglianiego. Szkoda, że nie u nas, ale wartość prac Modiglianiego jest tak duża, że trudno by spodziewać się możliwości zobaczenia tych dzieł w Polsce. I tu też jest ironia losu: Zborowski, jego marszand, nie mógł sprzedać obrazu za 50 franków, a teraz dzieła Modiglianiego są warte i 160 mln dolarów! To jest jak przypadek Van Gogha, bardzo podobna historia… Co ciekawe, Modigliani znał twórczość Van Gogha, jego losy i przeczuwał, że pójdzie jego śladami. I tak się poniekąd stało.

Rozmawiała: Dorota Kieras