Synoptyk IGMW: sobota pochmurna, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem

W sobotę niebo nad Polską będzie pochmurne. Jak powiedziała PAP Agnieszka Prasek z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, w całym kraju możliwe są opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zaznaczyła, że w sobotę pogoda nie będzie zachęcała do spacerów czy dalszych wyjazdów samochodem.

"Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie będzie całkowite z opadami śniegu w pasie centralnym i południowo-zachodnim. W części południowo-wschodniej prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na przeważającym obszarze kraju do plus 4 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w części centralnej i północnej okresami dość silny i porywisty. W centrum jego prędkość w porywach dochodzić będzie do 60, a w części północnej do 80 km/h" - powiedziała Agnieszka Prasek.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, z rozpogodzeniami i przejaśnieniami w części południowo wschodniej i wschodniej, gdzie spodziewane są opady mżawki i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze w okolicach minus 1 stopnia, na południu może spaść do minus 4 - minus 6 stopni. Wiatr z północnego wschodu, umiarkowany i dość silny. W pasie centralnym w porywach będzie wiał z prędkością do 60, a na Wybrzeżu do 80 km/h.