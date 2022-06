Synoptyk IMGW: bez gwałtownych burz z gradem i porywistym wiatrem

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane niemal w całym kraju. Na południowym wschodzie możliwe jeszcze burze, ale ze słabymi opadami deszczu – powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, sobota pogodowo będzie już spokojniejsza, bez gwałtownych burz, w tym tych z gradem i silnymi porywami wiatru.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich okresami duże. "Wystąpią tam słabe, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe jeszcze burze, ale deszczu w tych burzach spadnie maksymalnie 10 mm" - powiedziała synoptyk IMGW.

Temperatura w kraju wzrośnie do 20-25 stopni Celsjusza. "Na Dolnym Śląsku ma być najcieplej, miejscami do 26 stopni. Nieznacznie chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich. Tam ok. 17-19 stopni" - podała Pacocha.

Wiatr będzie słaby, północno-zachodni i zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę spodziewana jest kontynuacja tej spokojniejszej pogody. Lokalnie mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 m.