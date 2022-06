Synoptyk IMGW: burzowo głównie na wschodzie kraju i tam najcieplej do 29 st. C

W ciągu dnia najcieplej będzie na wschodzie 29 st. C. Tam też głównie pojawi się zagrożenie burzami - powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

IMGW prognozuje rano w piątek 17 st. na wschodzie, a na pozostałym obszarze kraju od 12 do 15 stopni - przekazała synoptyk Dorota Pacocha.

Dodała, że zagrożenie burzami pojawi się głównie na wschodzie kraju, gdzie opady deszczu mogą sięgnąć 40 mm. Porywy wiatru podczas burz wyniosą do 75 km/h.

W piątek temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju będzie się wahać od 22 do 26 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na wschodzie - tam termometry wskażą 29 st. C. Chłodniej nad morzem: 17 stopni oraz miejscami na Pomorzu i obszarach podgórskich 19 st. C. "Wiatr słaby i umiarkowany: północno-zachodni i zachodni. W górach dość silny i porywisty" - wskazała synoptyk IMGW.

"Noc ciepła na wschodzie, chłodniej na zachodzie i w centrum. Temperatura na południowym wschodzie od 15 do 17 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe i umiarkowane - zwłaszcza na zachodzie i miejscami w centrum" - podała.

W czasie burz opady deszczu sięgną 20 mm, natomiast porywy wiatru 60 km/h. "Prognozujemy w nocy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów" - zaznaczyła synoptyk.