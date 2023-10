Synoptyk IMGW: chłodna noc, mgły nad ranem

W nocy będzie chłodno. Termometry wskażą od 5 do 14 st. Celsjusza. Lokalnie będą tworzyły się mgły - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

W nocy zachmurzenie będzie duże. Na wschodzie i południowym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W zachodniej połowie kraju i na południu wystąpią słabe opady deszczu. Lokalnie będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 7stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 11 stopni C. w centrum, do 14 st. C. na zachodzie. W dolinach karpackich najzimniej 5 stopni C. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, południowo zachodni i zachodni. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i na wschodzie będzie wzrastać do dużego. Na Karpatach słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na wschodzie, do 25 stopni na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat 16 stopni.Wiatr słaby i umiarkowany, południowo zachodni i zachodni.