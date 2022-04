Synoptyk IMGW: cieplejsza, ale pochmurna noc

W nocy ze środy na czwartek będzie pochmurno w całym kraju. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 na południu i południowym zachodzie kraju – powiedział Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, głównie na północy. Na Pomorzu Gdańskim spadnie do 7 mm deszczu na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 7 stopni w centrum i 8 na południu i południowym zachodzie kraju. W kotlinach górskich około zera stopni.

Wiatr przeważnie umiarkowany, na Wybrzeżu także dość silny, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na Wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami będzie padał przelotny deszcz. Na wschodzie mało opadów, ale tam mogą wystąpić burze. Najbardziej intensywne opady deszczu będą związane z frontem atmosferycznym, który będzie przemieszczał się z północnego zachodu na zachód. Na Pomorzu Gdańskim spadnie do 10 mm na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północy, oraz 15 stopni w centrum, do 18 stopni na krańcach południowo wschodnich.

Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km/h, a na zachodzie i północy do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.