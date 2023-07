Synoptyk IMGW: czwartek będzie pochmurny i deszczowy w większej części kraju

Czwartek w większej części kraju będzie pochmurno i deszczowo. We wschodniej połowie kraju i na północy mogą wystąpić także lokalne burze z gradem. Najmniej deszczu będzie na zachodzie Polski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w czwartek zmienną pogodę. Zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami.

"Najwięcej przelotnego deszczu i burz prognozowane jest we wschodniej połowie kraju oraz na północy. Tutaj miejscami spaść może do 15-20 mm deszczu, a w trakcie burz porywy wiatru osiągnąć mogą do 75 km/h. W trakcie burz możliwe są także opady gradu. W Bieszczadach tego deszczu może spaść troszkę więcej - do 25 mm" - ostrzegł w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Najmniej deszczu spadnie na zachodzie kraju.

Najchłodniej będzie nad Bałtykiem, tam temperatura od 18-19 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatura będzie wyrównana od 20-21 stopni na północnym-wschodzie i rejonach Pojezierza Pomorskiego i północnej Wielkopolski. W centrum od 22-24 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski, tam lokalnie do 25 stopni Celsjusza.

"Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami będzie dość silny. Najsilniejsze porywy wiatru będą podczas burz - do 75 km/h. Natomiast nawet bez burz, ten wiatr chwilami może być porywisty. Te porywy niezwiązane z przechodzeniem burz nie będą silniejsze niż 50 km/h" - podkreślił synoptyk.