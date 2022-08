Synoptyk IMGW: czwartek ciepły z lokalnymi opadami deszczu i burzami

W czwartek popołudniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami na południowym wschodzie pojawią się deszcz i burze – poinformował w czwartek dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

Na południowym wschodzie, od Lubelszczyzny przez południowe Mazowsze, Podkarpacie, Małopolskę i Górny Śląsk do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. "W tej części kraju już popołudniu mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu oraz burze" - powiedział synoptyk. W trakcie burz porywy wiatru mogą sięgać do 60 km/h, a opady deszczu wyniosą do 15 mm. "Na pozostałym obszarze będzie słonecznie i pogodnie, czyli towarzyszyć nam będzie przyjemna wakacyjna aura" - dodał.

Najchłodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. "Podobne wartości temperatury zobaczymy też na północnym wschodzie, części Suwalszczyzny, na Mazurach i nad samym morzem" - wyjaśnił. Na pozostałym obszarze termometry wskażą 26 st. C w centrum, 28 st. C na zachodzie i do 30 st. C na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby, wschodni i północno wschodni.