Synoptyk IMGW: czwartek deszczowy i z burzami

W czwartek niemal w całej Polsce można spodziewać się burz, którym towarzyszyć będą opady deszczu, a lokalnie gradu.

Jak przekazała PAP Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, czwartek niemal w całym kraju będzie deszczowy. Najmniej deszczu spadnie na Podkarpaciu.

"Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Najwięcej burz spodziewamy się na północnym wschodzie, aż po środkowe Mazowsze. W ich trakcie może spaść do 30 mm deszczu, a wiatr może osiągać do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad. Najmniejsze szanse na burze i większe opady ma Podkarpacie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni. W dolinach górskich i nad morzem spodziewamy się od 15 do 18 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko w czasie burz silniejszy" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

W nocy zjawiska powinny powoli słabnąć, ale na obszarach objętych ostrzeżeniami burze mogą pojawiać się do północy. Na południowo-wschodniej części kraju raczej bez opadów. Temperatura minimalna wyrównana - od 9 do 12 stopni, tylko w rejonach podgórskich od 5 do 8. Lokalnie możliwe mgły.