Synoptyk IMGW: czwartek do końca dnia pogodny, na północy deszcz

Czwartkowe popołudnie będzie pogodne. Na północy okresami zachmurzenie wzrośnie do dużego i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu – poinformowała w czwartek dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

Czwartek w przeważającej części kraju będzie słonecznym dniem. Na północy okresami zachmurzenie wzrośnie do dużego i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. "Pochmurno do końca dnia będzie nie tylko na północy kraju, ale też w Karpatach i na Zamojszczyźnie. Nie wykluczone że spadnie tam słaby i przelotny deszcz" - powiedziała synoptyk. Na północnym wschodzie i w rejonie podgórskim Karpat mogą wystąpić lokalne burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Wybrzeżu, 24 st. C w centrum, do 26 st. C na południu i zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, północno-zachodni i północny.