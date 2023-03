Synoptyk IMGW: czwartek jeszcze ciepły; lokalnie słaby deszcz lub mżawka

W czwartek najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy południowej połowy kraju. Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha, synoptyk IMGW-PIB, na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 4 stopni Celsjusza.

Jak przekazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państowego Instytutu Badawczego, czwartek będzie stosunkowo ciepłym dniem. Dopiero w sobotę nad Polską pojawi się chłodny front atmosferyczny, za sprawą którego temperatury nieco spadną.

"Dzisiaj na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze pojawi się nieco więcej chmur. Miejscami wystąpi słaby deszcz lub mżawka, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat, około 4 na przeważającym obszarze, do plus 7 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr przeważnie słaby, tylko nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków północnych" - powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko w Karpatach i na Podhalu będzie pogodnie. Na południu kraju miejscami możliwe są opady śniegu. Na północnym wschodzie przejściowo może spaść słaba mżawka. W północnej połowie kraju pojawiać się będzie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na obszarach podgórskch mgła może osadzać szadź. Temperatura minimalna od minus 8 stopni w terenach podgórskich, minus 4 na zachodzie, w Kujawach i Kotlinie Kłodzkiej, do zera nad morzem. W kotlinach Karpackich lokalnie możliwe są spadki temperatur do minus 10 stopni. Wiatr słaby, na północnym wschodzie umiarkowany i porywisty, początkowo będzie wiał ze zmiennych kierunków, później północno-zachodni i zachodni.