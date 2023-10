Synoptyk IMGW: czwartek pochmurny i deszczowy

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dużo chmur, a także słabe deszcze. Padać nie będzie jedynie na północnym wschodzie kraju. Temperatura wahać się będzie od 9 do 13 stopni Celsjusza.

W czwartek po południu i wieczorem w całym kraju miejscowe, duże i całkowite zachmurzenie. "Od południowego zachodu na północny wschód przesuwać się będzie strefa opadów deszczu. Są to słabe opady, ale jednak będą występować" - poinformowała PAP synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska.

Bez opadów w ciągu dnia jeszcze tylko na północnym wschodzie.

"Temperatura kształtować się będzie od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 13 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Nad morzem do 9-10 stopni i podobnie na pozostałym obszarze kraju" - dodała synoptyczka.

Wiatr będzie umiarkowany. "Na wybrzeżu wzrastający do dość silnego i zacznie on być porywisty. Dopiero na zachodnim wybrzeżu te porywy w ciągu popołudnia dojdą do 65 km/h" - ostrzegła Dąbrowska. Wiać będzie z kierunków wschodnich i południowych.

W nocy z czwartku na piątek w całym kraju z zachmurzeniem całkowitym i dużym. Słabe przejaśnienia możliwe jedynie na krańcach południowych. "Padać będzie głównie deszcz. Nie są to silne opady, ale nie wykluczone, że na Pomorzu, jak również na Suwalszczyźnie w ciągu nocy pojawi się przejściowo deszcz ze śniegiem" - powiedziała Dąbrowska.

Na południowym zachodzie głównie mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. Te mgły głównie w drugiej części nocy i mogą się utrzymywać nawet do kilku godzin.

Temperatura minimalna wahać się będzie od 1 stopnia na Pomorzu i Suwalszczyźnie do około 9 stopni na południowym wschodzie. "W centrum kraju około 5-6 stopni i podobnie na wybrzeżu" - dodała synoptyczka.

Wiatr umiarkowany. "Na wybrzeżu dość silny i porywisty, przy czym te porywy będą już odczuwalne w całej północnej części kraju. Porywisty wiatr będzie również odczuwalny na Pogórzu Karpackim i w samych górach. Porywy wiatru nad morzem do 65 km/h. Wiatr z kierunków wschodnich i południowych" - podkreśliła synoptyczka.