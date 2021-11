Synoptyk IMGW: czwartek pochmurny; lokalnie przelotne opady deszczu

Do końca dnia czwartek będzie pochmurny z dużymi przejaśnieniami. Nad morzem oraz na wschodzie kraju lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu - powiedziała PAP Ewa Łapińska z IMGW-PIB.

Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, po południu przelotne opady deszczu lub mżawki możliwe są nad morzem oraz na wschodzie Polski.

"Do wieczora zachmurzenie duże z dużymi przejaśnieniami utrzyma się na terenie całego kraju. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w Zakopanem do 6-8 stopni na pozostałym obszarze kraju. Tylko w Ustce termometry mogą wskazać około 9 stopni. Wiatr jest jeszcze słaby, jednak nad morzem zaczyna być już umiarkowany. W ciągu najbliższych godzin siła wiatru będzie stopniowo wzrastać, szczególnie na północnej połowie Polski" - powiedziała Ewa Łapińska.

W nocy minimalna temperatura wyniesie od 4-5 stopni C. na wschodzie do 7-8 na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich może spaść do 1 jednego stopnia. W całym kraju pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i możliwymi słabymi, lokalnymi opadami deszczu. Wiatr z umiarkowanego będzie przechodził w dość silny, osiągając w porywach do 55-60 km/h w północnej połowie kraju, a nad samym morzem do 70 km/h.