Synoptyk IMGW: czwartek pochmurny z opadami

Czwartek do końca dnia będzie pochmurny w całym kraju. Jak powiedział PAP Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB, na zachodzie spadnie słaby deszcz, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm.

Jak przekazał Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, czwartek będzie chłodny i z opadami. Kierowcy powinni zwrócić szczególną ostrożność w rejonach, gdzie będą panowały temperatury w okolicach zera, a marznące opady sprawią, że drogi będą śliskie.

"W całym kraju będzie pochmurno. Na wschodzie i w centrum prognozowane są miejscowe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na zachodzie może spaść słaby deszcz i końca dnia mogą też pojawiać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Najwięcej śniegu spadnie w woj. świętokrzyskim, małopolskim i śląskim, gdzie przyrost pokrywy może osiągnąć 8 cm, jednak intensywność opadów będzie maleć. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na wschodzie i w górach, około zera w centrum, do 3-4 stopni na zachodzie. Wiatr w całym kraju słaby, na ogół z kierunków wschodnich" - powiedział Michał Ogrodnik.

W nocy w całym kraju zachmurzenie duże. Miejscami większe przejaśnienia mogą się pojawić tylko na zachodzie, ale w tym rejonie i na północy kraju będą tworzyły się mgły, ograniczające lokalnie widzialność poniżej 200 metrów. Na pozostałym obszarze spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Największe sumy opadów, do około 10 cm, prognozowane są na obszarze Beskidów, Tatr i Podhala. Na pozostałym obszarze może spaść do około 5 cm śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus czterech stopni na północnym wschodzie, około minus dwa stopnie w centrum, minus trzy w pasie pojezierzy na Kaszubach i do dwóch stopni na plusie na zachodzie. Wiatr w całym kraju słaby, zmienny.