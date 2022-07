Synoptyk IMGW: czwartek pochmurny z przejaśnieniami i lokalnymi burzami

Czwartkowe popołudnie będzie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić burze i przelotnie popada deszcz – powiedziała w czwartek dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

Po południu w czwartek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Od zachodu Polski w kierunku centrum przemieszcza się strefa przelotnych opadów deszczu.

"Już po południu na krańcach zachodnich pojawią się lokalne burze. Nie będą to gwałtowne zjawiska, ale trzeba się liczyć z tym, że gdzieniegdzie może zagrzmieć i popada deszcz" - powiedziała synoptyk i dodała, że miarę upływu dnia opady będa zanikać.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 17 st. C na zachodzie i nad morzem, 21 st. C w centrum do 24 st. C na wschodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywisty do 70 km/h.