Synoptyk IMGW: czwartek pogodny i słoneczny w całym kraju, najcieplejszy na krańcach zachodnich

Czwartek nie przyniesie wielu zmian w pogodzie. Jak przekazał PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak, nadal będzie słonecznie, jedynie gdzieniegdzie zachmurzenie wzrastać będzie do umiarkowanego. Najcieplej dzień zapowiada się na krańcach zachodnich - do 28 stopni Celsjusza.

"W czwartek nadal zachmurzenie będzie małe, tylko gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie może wzrastać do umiarkowanego. Rano jeszcze mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 400-500 m, ale one będą bardzo szybko zanikać" - powiedział PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna będzie podobna do tej ze środy. Wyniesie od 24 stopni do 28 stopni. "Te najwyższe wartości spodziewane są na krańcach zachodnich. Chłodniej jedynie w kotlinach górskich, od 21 do 24 stopni Celsjusza" - wskazał synoptyk IMGW.

Wiatr wschodni będzie słaby, tylko miejscami umiarkowany, zwłaszcza nad morzem.

Noc z czwartku na piątek nie przyniesie większych zmian w pogodzie.

Nadal będzie bardzo pogodnie, wręcz bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym. "Gdzieniegdzie wystąpią mgły, głównie na Wybrzeżu, Pomorzu i w rejonach podgórskich. Miejscami mogą być gęste i ograniczać widzialność do ok. 200 m" - zaznaczył Walczak.

Temperatura minimalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie, do 14 stopni na zachodzie kraju i 15-16 stopni Celsjusza na Wybrzeżu. "Chłodniej w rejonie podgórskich Karpat. Tam temperatura spadnie do ok. 5 stopni" - wskazał synoptyk IMGW.

Wiatr będzie słaby, przeważnie południowo-wschodni i wschodni.

Z aktualnych prognoz wynika, że kolejne dni nie przyniosą zmian pogody. Nadal będzie ciepło i słonecznie, bez opadów deszczu. Temperatura w weekend na zachodzie kraju może wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza.

