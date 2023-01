Synoptyk IMGW: czwartek z deszczem i dodatnią temperaturą, w nocy znaczne ochłodzenie

W czwartek nadal spodziewane są opady deszczu, ale mają być słabsze od tych ze środy. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska, to będzie kolejny dzień z temperaturą na plusie, ale w nocy szykuje się znaczne ochłodzenie. Na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do minus 9 st.C.

W czwartek zachmurzenie nadal będzie duże. Większe przejaśnienia spodziewane są tylko na południu i południowym zachodzie kraju.

"Wciąż spodziewane są opady deszczu, ale będą one już trochę słabsze. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wieczorem może się pojawić deszcz ze śniegiem" - przekazała PAP Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Czwartek, jak zaznaczyła synoptyk IMGW, będzie kolejnym dniem z temperaturą na plusie. Te maksymalne wartości prognozowane są na poziomie od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 9 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie kraju. W Zakopanem ma być ok. 5 stopni, a nad morzem ok. 7 stopni Celsjusza.

Początkowo utrzymywać się będzie porywisty wiatr, dochodzący do 80 km/h, potem osłabnie. Wiatr będzie zachodni, skręcający na północno-zachodni.

W noc z czwartku na piątek nie powinno już prawie padać na zachodzie i południowym zachodzie. "Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk - tutaj prawie bez opadów. Natomiast cała północ i wschód nadal z zachmurzeniem dużym i opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie nawet mokrego śniegu" - powiedziała Łapińska.

Podkreśliła, że to będzie zimna noc, ochłodzenie będzie już znaczne. W Suwałkach temperatura spadnie do minus 9 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w tym w Warszawie i Płocku, ma być 1 stopnień na minusie. Natomiast najcieplej będzie na zachodzie kraju, w Zielonej Górze czy Wrocławiu. Tam 2 stopnie na plusie.

Wiatr będzie już słaby i umiarkowany, tylko chwilami porywisty. Powieje z kierunku północnego, północno-zachodniego.

"Na wschodzie chłód utrzyma się przez kolejne kilka dni, zachód będzie raczej z temperaturami dodatnimi, opadami deszczu i deszczu ze śniegiem" - przekazała synoptyk IMGW.