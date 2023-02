Synoptyk IMGW: czwartek ze śniegiem w górach i deszczem na Pomorzu, tam wciąż silny wiatr

Czwartek zapowiada się na kolejny dzień z opadami, przede wszystkim deszczu ze śniegiem, ale w górach to będzie śnieg, na Pomorzu deszcz. Jak powiedział PAP Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW, wiatr powinien stopniowo słabnąć, tylko nad morzem i w górach pozostanie dość silny.

W czwartek deszcz ze śniegiem może popadać na przeważającym obszarze kraju. W górach będą to opady śniegu, a na Pomorzu deszczu.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 2-3 stopni w centrum, do ok. 4-5 stopni Celsjusza na zachodzie" - podał PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

Umiarkowany wiatr północno-zachodni będzie stopniowo słabł. Nad morzem jeszcze pozostanie dość silny i tam możliwe porywy do 80 km/h. W górach nadal mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek spodziewane są już słabsze opady, zarówno śniegu w centrum i na wschodzie kraju oraz w górach, jak również deszczu ze śniegiem na zachodzie.

"Możliwe większe przejaśnienia, nawet rozpogodzenia, głównie w centrum kraju" - powiedział synoptyk IMGW. Dodał, że tam, gdzie wystąpią, możliwe są oblodzenia, na drogach może być ślisko.

Będzie chłodno. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. minus 2 stopni w centrum, do ok. 0 na zachodzie.

"Wiatr powinien już być znacznie słabszy. Tylko na wschodzie jeszcze umiarkowany" - przekazał Kowalczuk.