Synoptyk IMGW: duże zachmurzenie jeszcze na przeważającym obszarze kraju

W poniedziałek do końca dnia duże zachmurzenie będzie utrzymywać się jeszcze na przeważającym obszarze kraju. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak, tylko na zachodzie kraju mogą się pojawić większe przejaśnienia. Tam też najcieplej, do 13 stopni Celsjusza.

Jak przekazała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek duże zachmurzenie utrzymywać się będzie jeszcze na przeważającym obszarze kraju. Tylko na zachodzie kraju mogą się pojawić większe przejaśnienia.

"Na wschodzie mogą lokalnie występować słabe opady deszczu lub mżawki. Słabe przelotne opady deszczu w godzinach popołudniowych wystąpią także na Wybrzeżu" - podała synoptyk IMGW.

Poniedziałek najcieplejszy będzie na zachodzie kraju. Tam do 13 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą ok. 11 stopni, a na Suwalszczyźnie do 8 stopni Celsjusza.

Wiatr jest słaby i umiarkowany. Na północy porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy.

Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie już małe i umiarkowane, tylko na północy kraju duże, ze słabymi opadami deszczu.

"Na południu będą się tworzyć lokalnie silne zamglenia, a w dolinach i kotlinach górskich także mgły ograniczające widzialność do 300 metrów" - zaznaczyła synoptyk Woźniak.

Dodała, że temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południu kraju. W centrum będzie ok. 5 stopni, a na Wybrzeżu do 10 stopni Celsjusza. Najchłodniejsza noc spodziewana jest w dolinach i kotlinach górskich. Tam lokalnie temperatura spadnie do ok. 0.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na Wybrzeżu także dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.