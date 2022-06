Synoptyk IMGW: możliwe burze z gradem na południu kraju

W czwartek dla południa Polski obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne o burzach z gradem. Jak powiedział PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak, na południowym zachodzie może spaść nawet do 30 l/m kw. deszczu. W nocy najintensywniej w burzach ma padać na południowym wschodzie.

Jak przekazał PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek już wczesnym popołudniem przelotnie mogło popadać na północnym zachodzie i południowym zachodzie.

Synoptyk IMGW zaznaczył, że na południu, południowym zachodzie sytuacja będzie się pogarszać z każdą godziną. "Tam prognozujemy burze. Może w nich spaść nawet do 30 l/m kw. deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h" - powiedział Walczak, przypominając o wydanych ostrzeżeniach o burzach z gradem na środę i najbliższą noc dla południowej Polski.

Burze są możliwe także w centrum i na północnym wschodzie kraju, ale, jak podał synoptyk IMGW, będą zdecydowanie słabsze i prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest mniejsze.

Poza tym, mimo dużego zachmurzenia prognozowanego dla wielu miejsc w kraju, będą też chwile ze słońcem. Najwięcej można się ich spodziewać na północnym zachodzie, zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich kraju.

Najniższa temperatura będzie na Wybrzeżu. Tam zaledwie 17-18 stopi Celsjusza. Na północnym wschodzie ok. 20 stopni. Natomiast najcieplej będzie na południu kraju, do ok. 27 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na Wybrzeżu chwilami umiarkowany. Powieje z kierunków zachodnich. Tylko w burzach porywy mogą osiągać prędkość do 80 km/h.

W nocy z czwartku na piątek burze, te najsilniejsze, nawet z gradem, prognozowane są dla południowo-wschodniej części kraju, dla województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. "Tam może spaść jeszcze do 20 l/ m kw. deszczu. Porywy wiatru początkowo mogą osiągać do 80 k/h" - powiedział Walczak, przypominając, że w tej części Polski ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują do godz. 2 w nocy.

Bez opadów i pogodnie ma być z kolei na północnym zachodzie kraju.

Jak na połowę czerwca to będzie niezbyt ciepła noc, z temperaturą od 8 do 13 stopni Celsjusza. "Cieplej jedynie nad morzem i na południowym wschodzie do 15 stopni" - podał Walczak.