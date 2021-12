Synoptyk IMGW: na wschodzie mróz i opady marznącego deszczu

We wtorek w całym kraju będzie pochmurno. Opadów marznącego deszczu i mrozu można spodziewać się we wschodniej części kraju - powiedział PAP Szymon Ogórek, synoptyk IMGW.

Według prognozy przygotowanej przez Szymona Ogórka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek będzie mroźno na wschodzie, zaś w zachodniej części kraju temperatury dodatnie i odwilż.

"Front atmosferyczny rozdziela dwie różne masy powietrza, stąd duża różnica temperatur między wschodem a zachodem Polski. Wschód jest jeszcze mroźny, z kolei zachód cieplejszy. W Szczecinie jest 7 stopni Celsjusza. Na krańcach południowo-wschodnich jest najchłodniej, minus 4 stopnie" - powiedział Szymon Ogórek.

IMGW informuje, że od Suwalszczyzny przez Mazury, Mazowsze, po województwo łódzkie tworzy się strefa słabych marznących opadów, powodujących gołoledź. Ogórek dodał, że praktycznie w całym kraju jest pochmurno. Przejaśnienia mogą wystąpić jedynie w Małopolsce. "Taka pogoda będzie utrzymywała się do końca dnia. Nad morzem spodziewany jest również umiarkowany wiatr, zaś na pozostałym obszarze kraju słaby - poinformował Ogórek.

W nocy mróz pozostanie jedynie na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich temperatura może spaść do minus 8 stopni, zaś na wschodzie do minus 3 stopni. W centrum kraju temperatury będą dodatnie ok. 1-2 stopnie Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju - 5 stopni.

Marznące słabe opady oraz mżawki wystąpią we wschodniej części kraju. Będą one powodowały gołoledź i utrudnią jazdę na drogach. Na pozostałej części kraju wystąpią mżawki, ale przy dodatniej temperaturze powietrza.