Synoptyk IMGW: Na zachodnich krańcach niewielki śnieg, w pozostałej części kraju pogodnie

Niedziela zapowiada się na pogodny dzień, choć na zachodnich krańcach Polski, wieczorem możliwy jest wzrost zachmurzenia i słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

Według prognozy pogody na niedzielę przygotowanej przez Jakuba Gawrona, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, na przeważającej części Polski będzie to pogodny dzień. Wyjątkiem będą zachodnie krańce Polski, gdzie pojawi się strefa frontu okluzji.

"Generalnie niedziela zapowiada się na pogodnie, z temperaturą maksymalną od minus dwóch stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich, do trzech stopni na południu Polski. Tylko na zachodzie będziemy mieli do czynienia z frontem okluzji powstającym z połączenia frontu ciepłego z chłodnym, w wyniku którego w tamtym rejonie spodziewamy się większego zachmurzenia, a wieczorem słabych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem" - wyjaśnia Jakub Gawron.

Do zachodu słońca wiatr będzie słaby i umiarkowany, w kotlinach sudeckich i nad morzem okresowo porywisty.

W nocy na zachodzie i na południowym wschodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze kraju przeważnie umiarkowane. Na zachodzie i na południu Polski prognozowane są słabe opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 na północnym wschodzie, minus 5 w centrum, do zera lokalnie nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat możliwe są lokalnie spadki temperatur do minus 13 stopni. Wiatr słaby, co będzie powstawaniu marznących mgieł ograniczających lokalnie widzialność do 200 metrów.