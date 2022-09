Synoptyk IMGW: najwięcej chmur i deszczu na południu kraju

W środę całkowite zachmurzenie będzie na południu kraju. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk, tam też spadnie najwięcej deszczu. Dodała, że dla południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami.

Jak przekazała PAP Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę po południu na ogół zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Tylko na południu kraju prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

I tam opady deszczu będą największe. Może spaść ok. 20 mm deszczu. Ponadto, jak dodała Bazyluk, od godz. 12.00 do czwartku do godz. 8.00 dla południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego obowiązuje wydane przez IMGW-PIB ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu. "Tam może spaść nawet do 30-35 mm deszczu" - powiedziała synoptyk IMGW.

Przelotny, słaby deszcz spodziewany także na północy kraju.

Najchłodniej, od 16 stopni Celsjusza, będzie na południu kraju. Nad morzem termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia ok. 18 stopni, w centrum 20 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam 22 stopnie Celsjusza.

Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. Na południu porywisty, a nad morzem najsilniejsze porywy osiągną do ok. 60 km/h.

"W nocy, w dalszym ciągu na południu zachmurzenie duże, całkowite, z opadami deszczu, lokalnie intensywnymi na krańcach południowych. Nad samym morzem także możliwe przelotne opady deszczu. Możliwość wystąpienia burz na południu i nad morzem. Na południu tych bardziej z deszczem, a nad morzem z porywami wiatru, nawet do 80 km/h" - podała Bazyluk.

Więcej przejaśnień prognozowanych jest w pasie centralnym.

Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu, w centrum będzie na poziomie ok. 13 stopni. Najcieplejsza noc zapowiada się na południowym wschodzie. Tam do 15 stopni Celsjusza.

Wiatr na ogół będzie słaby, na krańcach południowych lokalnie umiarkowany i porywisty, nad morzem silny, zachodni i południowo-zachodni.