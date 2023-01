Synoptyk IMGW: najwięcej deszczu na południowym wschodzie, w Sudetach dosypie do 12 cm śniegu

W środę nadal na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże. Najwięcej deszczu spadnie na południowym wschodzie, a w Sudetach świeżego śniegu dosypie nawet do 12 cm - powiedział PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

Na wschodzie i południowym wschodzie w środę padać będzie deszcz, natomiast na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Jak podał synoptyk IMGW, najwięcej deszczu można spodziewać się nadal na południu Podkarpacia. Tam może go spaść do 15 mm. "Natomiast w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 8-10 cm, w Sudetach o 12 cm. Opady miejscami będą ograniczały widzialność do 300 m. Warunki na drogach będą trudne" - zaznaczył Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Dodał, że najlepsza pogoda będzie na krańcach północno-zachodnich - w ogóle bez opadów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza na zachodzie do ok. 9 stopni Celsjusza na wschodzie. Najcieplejszy ma być rejon Podkarpacia.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty ze zmiennych kierunków. Na Podkarpaciu i Podhalu porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 75 km/h, wysoko w Karpatach do 90 km/h.

Jak podał Walczak, w związku z tymi silniejszymi porywami wiatru IMGW wydało ostrzeżenie dla południowych powiatów woj. podkarpackiego, które obowiązuje do godzin wieczornych.

W nocy ze środy na czwartek prawie w całym kraju będzie zachmurzenie duże, jedynie na zachodzie kraju prognozowane są większe przejaśnienia.

Wystąpią opady śniegu, jedynie na wschodzie deszczu ze śniegiem.

"Przyrost pokrywy śnieżnej nie będzie już tak duży. Nie powinien przekroczyć 3-4 cm na północnym wschodzie i w obszarach górskich" - powiedział synoptyk IMGW.

Najniższa temperatura minimalna spodziewana jest w rejonach podgórskich. Tam spadnie ona do minus 6-7 stopni Celsjusza. W centrum ok. minus 3 stopnie. Najcieplejsza noc zapowiada się na wschodzie oraz na zachodzie i Wybrzeżu. Tam odpowiednio ok. 0 stopni i do ok. 2 stopni na plusie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, już bez tak silnych porywów, zachodni i północno-zachodni.