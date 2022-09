Synoptyk IMGW: najwięcej słońca i najcieplej na zachodzie kraju

W piątek do końca dnia najwięcej słońca będzie na zachodzie kraju. Tam, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk, jest też najcieplej. Temperatura maksymalna sięgnie ok. 18 stopni Celsjusza.

Jak przekazała PAP Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek najwięcej słońca jest na zachodzie kraju. Tam do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nie będzie też padać deszcz.

Natomiast wschodnia połowa kraju nadal pochmurna i lokalnie, zwłaszcza na krańcach wschodnich, może spaść deszcz.

Jak podała synoptyk IMGW, najchłodniejszy dzień jest na Podhalu. Tam termometry wskażą maksymalnie do 11 stopni Celsjusza. W centrum będzie do ok. 16 stopni. Najcieplej ma być na zachodzie. Tam 18 stopni Celsjusza.

Wiatr jest słaby, na zachodzie wieje z kierunków południowych, natomiast na wschodzie wiat jest północno-zachodni.

"W nocy w całym kraju spodziewanych jest dużo mgieł z widzialnością do 200 m. Na północnym wschodzie początkowo mogą wystąpić słabe opady deszczu, potem powinny zanikać" - powiedziała Bazyluk.

Tylko na południu kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze powinno być umiarkowane i duże.

Noc, podobnie jak dzień, również najchłodniejsza na Podhalu. "Tam od 1 stopnia Celsjusza. W centrum ma być ok. 7 stopni, nad morzem do 10 stopni Celsjusza. Na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich przy gruncie może być nawet ok. minus 2 stopni Celsjusza" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Wiatr nadal będzie słaby, na ogół zmienny, przeważnie z kierunków południowych.

