Synoptyk IMGW: niedziela będzie słoneczna i bez opadów

W niedzielę pogodę nad Polską kształtować nadal będzie rozległy układ wysokiego ciśnienia. W całym kraju będzie dużo słońca i bez opadów.

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, w niedzielę nad Polskę nadal napływać będzie chłodne powietrze polarno-morskie, jednak za sprawą rozległego wyżu będzie pogodnie i bez opadów.

"W niedzielę na południu Polski będzie bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 23 stopni C. na zachodzie. Nad morzem będzie nieco chłodniej około 16-19 stopni C. Wiatr na ogół słaby, zmienny" - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

Noc z niedzieli na poniedziałek bezchmurna lub z zachmurzeniem małym, lokalnie umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni C. na północy i wschodzie do 10 st. C. na zachodzie i 12 stopni C. nad morzem. Lokalnie możliwe są przygruntowe spadki temperatur do zera stopni C. Wiatr będzie słaby, zmienny.