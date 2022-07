Synoptyk IMGW: niedziela chłodna, możliwe przelotne deszcze

W niedzielę będzie raczej pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i południowym wschodzie kraju prognozowane są burze z gradem - powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazała Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, niedziela będzie dniem stosunkowo chłodnym, jak na tę porę roku.

"Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Najwyższe sumy spodziewane na Wybrzeżu Wschodnim i Kujawach, do spodziewamy się do 20 milimetrów opadu. Na północy i południowym wschodzie kraju lokalnie wystąpią burze i możliwy jest w nich grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni na północy i południu kraju. W rejonach podgórskich termometry wskażą około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu silny, okresami porywisty" - powiedziała Dorota Pacocha.

Noc pochmurna z przelotnymi, słabymi opadami deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na północy kraju i na Kujawach, w pierwszych godzinach nocnych zanikające burze. Wysoko w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 6 stopni w rejonach podgórskich, na przeważającym obszarze od 9 do 12, do 16 na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i północno zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h.