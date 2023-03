Synoptyk IMGW: niedziela chłodna; na wschodzie przelotne opady śniegu

W niedzielę najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy zachodniej połowy kraju, gdzie możliwe są rozpogodzenia i przejaśnienia. We wschodniej części kraju będzie więcej chmur, z których przelotnie może padać śnieg – powiedziała synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska.

W niedzielę do Polski może napływać coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie. W poniedziałek od zachodu nadejdzie kolejny, tym razem ciepły front niżowy.

Mieszkańcy zachodniej części Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska mają w niedzielę szanse na więcej słonecznego nieba. W rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry może spaść deszcz. Na pozostałym obszarze, szczególnie we wschodniej części kraju, pochmurzy się i możliwe są przelotne opady śniegu dające na Warmii i Mazurach i Suwalszczyźnie do 5 cm nowej pokrywy śnieżnej.

Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą maksymalnie minus 1 stopień C. W centrum i na Wybrzeżu - 4 stopnie, a na Dolnym Śląsku - 6 stopni.

Wiatr będzie zachodni, na południu kraju, na wschodzie i na Wybrzeżu porywisty. Na południu porywy mogą osiągać do 60 km/h, na krańcach północno-wschodnich i na Wybrzeżu - do 70 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju pochmurnie. Nad Polskę będzie nasuwać się kolejna strefa opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Śnieg spadnie głównie na wschodzie, Pomorzu i na Wybrzeżu. W zachodniej połowie kraju i w centrum opady deszczu.

W ciągu nocy w rejonie rozpogodzeń na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do minus 8 stopni C, na pozostałym obszarze Pomorza i Polski wschodniej do minus 3-4 stopni. W zachodniej połowie Polski, w strefie opadów deszczu, prognozowana temperatura minimalna wyniesie plus 1 stopień C.

Wiatr zmieni kierunek na południowy i na przeważającym obszarze kraju nie będzie już porywisty. Jedynie na szczytach górskich może osiągać do 100 km/h, wywołując zawieje i zamiecie śnieżne.