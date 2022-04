Synoptyk IMGW: niedziela chłodna, wietrzna i z opadami

Do końca dnia w niedzielę na terenie całej Polski możliwe są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Jak powiedział PAP Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB, wiatr w porywach może osiągać do 60 km/h, a na Wybrzeżu do 70 km/h.

Według prognozy pogody na niedzielę przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, do końca dnia w całej Polsce będzie sporo chmur z różnego rodzaju opadami.

"Pogoda w niedzielę nie będzie zachęcała do pobytu na świeżym powietrzu. Będzie pochmurno i różnego rodzaju opadami: deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na wschodzie możliwe są burze z opadami krupy śnieżnej lub gradu. Odczucie chłodu będzie potęgował porywisty wiatr, który w głębi lądu osiągać będzie do 60 km/h, a na Wybrzeżu do 70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podhalu, około 5 stopni na krańcach północnych, 8 w centrum i 9-10 stopni na południowym wschodzie" - powiedział Michał Folwarski.

Noc pochmurna i ze stopniowo zanikającymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, które najdłużej będą utrzymywać się na wschodzie kraju. Wiatr zdecydowanie osłabnie. Na południu i na Wybrzeżu może być porywisty, wiejący z siłą do 30-40 km/h. Temperatura będzie oscylować w granicach minus 1 - zera stopni. Na Podhalu może spaść do około minus 4. Najcieplej będzie na Wybrzeżu: do 2-3 stopni na plusie. Możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

Dla terenów południowej, południowo-zachodniej i centralnej Polski, gdzie możliwe są nocne przymrozki, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.