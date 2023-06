Synoptyk IMGW: niedziela ciepła i przeważnie bez burz

Na przeważającym obszarze kraju niedziela do końca dnia będzie ciepła, bez burz i dokuczliwego wiatru. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnych opadów, a nawet burz, istnieje na wschodniej połowie Polski.

Jak przekazał Michał Folwarski, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW, niedziela będzie raczej spokojnym dniem, bez większych zjawisk atmosferycznych.

"Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć niemal w całym kraju, choć największe prawdopodobieństwo opadów, a nawet na wystąpienie lokalnych burz, są na wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. W rejonach podgórskich i na Wybrzeżu będzie nieco chłodniej - od 20 do 21 stopni. Słaby i chwilami umiarkowany wiatr północny i północno-zachodni nie powinien dokuczać. Jedynie w burzach może osiągać prędkość do 60 km/h" - powiedział Michał Folwarski.

Noc będzie pogodna, jedynie na wschodzie początkowo możliwe jest większe zachmurzenie i zanikające opady deszczu. Na północy i na Podkarpaciu mogą się tworzyć mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna będzie wyrównana i na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 14 do 17 stopni. Na północy i w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej - od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunku północno-zachodniego.