Synoptyk IMGW: niedziela ciepła; w nocy może spaść słaby deszcz

Na przeważającym obszarze Polski w niedzielę będzie pochmurno, choć możliwe są większe przejaśnienia. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB, temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od około zera na Suwalszczyźnie do 10 stopni na Dolnym Śląsku.

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę będziemy mieli kontynuację pogody z ostatnich kilku dni.

"Na południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym duże z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić słabe opady deszczu. Będzie ciepło jak na tę porę roku. Temperatura minimalna wyniesie od około zera na Suwalszczyźnie, przez 5 stopni w centrum, do 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Na przeważającym obszarze kraju nie będzie groźnych zjawisk. Pod wieczór, w południowej części województwa karpackiego, wiatr może przybrać na sile, osiągając prędkość do 85 km/h" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

W nocy z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa słabych opadów deszczu. Na Podhalu może spaść deszcz ze śniegiem, w wysokich Tatrach śnieg. Słabe opady śniegu możliwe są także na Suwalszczyźnie. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 2 w centrum, do 4-5 stopni na zachodzie. Wiatr na wschodzie silniejszy i porywisty - na południowym wschodzie może wiać z prędkością do 85 km/h - centrum i na zachodzie będzie słaby i umiarkowany. Lokalnie mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.