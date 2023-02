Synoptyk IMGW: niedziela ciepła z opadami na południu kraju, wiatr z porywami do 50 km: h

W niedzielę temperatura w całym kraju będzie utrzymywać się powyżej zera. Jak powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk IMGW-PIB, od północnego zachodu zaczną pojawiać się rozpogodzenia. Na południu nadal będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr z porywami do 50 km/h

Jak przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w niedzielę na południu kraju pogoda nadal będzie jesienna, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym zachodzie jest szansa na rozpogodzenia.

"W ciągu dnia - dodała synoptyk - zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Od północnego zachodu będą stopniowo postępować rozpogodzenia. Na południu nadal intensywne opady deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Prognozowane sumy opadów od 10 do 15 mm. Wysoko w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach o 10 cm, w Tatrach o 15 cm. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, osiągający w porywach na Wybrzeżu do 50 km/h" - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu z rozpogodzeniami. W północno-wschodniej i północnej części kraju słabe opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie nocy od północnego zachodu pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 w rejonach podgórskich, minus 3 na wschodzie, do plus 2 na północnym zachodzie. Ponownie zacznie wzmagać się wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. Na Wybrzeżu w porywach może osiągać do 50 km/h.